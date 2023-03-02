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Главы МИД G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки
Главы МИД G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки - РИА Новости, 02.03.2023
Главы МИД G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки
Главы МИД стран G20 подчеркнули важность полного, своевременного и продолжающегося исполнения всеми вовлеченными сторонами зерновой сделки для снижения... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:00
2023-03-02T15:00
2023-03-02T15:03
большая двадцатка
экономика
цены на нефть
россия
всемирная торговая организация (вто)
оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Главы МИД стран G20 подчеркнули важность полного, своевременного и продолжающегося исполнения всеми вовлеченными сторонами зерновой сделки для снижения продовольственной нестабильности и для допуска больших объемов продовольствия в развивающиеся страны."Мы глубоко обеспокоены вызовами для мировой продовольственной безопасности, которые несут в себе текущие конфликты и напряженность… Цепочки поставок как продовольствия, так и сельскохозяйственной продукции, в том числе удобрений, должны быть надежным, открытыми и прозрачными", - говорится в документе, обнародованном по итогам встречи глав МИД G20.Кроме этого, стороны также подтвердили свою поддержку "открытой, прозрачной, всеобъемлющей, предсказуемой торговли продовольствием, основанной на правилах ВТО"."Мы подчеркиваем важность устойчивого доступа к зерновым и удобрениям на мировом рынке. Мы подчеркиваем важность полного, своевременного и продолжающегося исполнения всеми вовлеченными сторонами черноморской зерновой инициативы и меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН для снижения продовольственной нестабильности и для допуска больших объемов продовольствия и удобрений в развивающиеся страны, находящиеся в нужде", - отмечается в документе.
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большая двадцатка, экономика, цены на нефть, россия, всемирная торговая организация (вто), оон
Большая двадцатка, Экономика, Цены на нефть, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), ООН
Главы МИД G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки
Главы МИД G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки всеми ее участниками