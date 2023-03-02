Рейтинг@Mail.ru
Блинкен выступил за продление продуктовой сделки - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/sdelka-1855374623.html
Блинкен выступил за продление продуктовой сделки
Блинкен выступил за продление продуктовой сделки - РИА Новости, 02.03.2023
Блинкен выступил за продление продуктовой сделки
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран G20 в Нью-Дели выступил за продление продуктовой сделки, срок действия которой истекает в этом месяце, РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:26
2023-03-02T14:26
в мире
россия
сша
нью-дели
энтони блинкен
большая двадцатка
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855172072_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_d63f77bb681d44de9ab424676f07910c.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран G20 в Нью-Дели выступил за продление продуктовой сделки, срок действия которой истекает в этом месяце, передает агентство Франс Пресс. "Крайне важно, чтобы G20 выступила в пользу продления и расширения зерновой инициативы для укрепления продовольственной безопасности самых уязвимых (людей - ред.)", - сказал Блинкен, слова которого приводит агентство. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230228/peregovory-1854970152.html
https://ria.ru/20230302/sdelka-1855304458.html
россия
сша
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855172072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c174fffd77d09069629dc8da32d4a4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, нью-дели, энтони блинкен, большая двадцатка, оон
В мире, Россия, США, Нью-Дели, Энтони Блинкен, Большая двадцатка, ООН
Блинкен выступил за продление продуктовой сделки

Госсекретарь США Блинкен на встрече G20 выступил за продление продуктовой сделки

© AP PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран G20 в Нью-Дели выступил за продление продуктовой сделки, срок действия которой истекает в этом месяце, передает агентство Франс Пресс.
"Крайне важно, чтобы G20 выступила в пользу продления и расширения зерновой инициативы для укрепления продовольственной безопасности самых уязвимых (людей - ред.)", - сказал Блинкен, слова которого приводит агентство.
Корабль с украинским зерном у причала Одесского морского порта - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Украина запросила переговоры по зерновой сделке, сообщили СМИ
28 февраля, 21:03
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров
Вчера, 11:20
 
В миреРоссияСШАНью-ДелиЭнтони БлинкенБольшая двадцаткаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала