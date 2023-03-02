https://ria.ru/20230302/sdelka-1855374623.html
Блинкен выступил за продление продуктовой сделки
Блинкен выступил за продление продуктовой сделки - РИА Новости, 02.03.2023
Блинкен выступил за продление продуктовой сделки
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран G20 в Нью-Дели выступил за продление продуктовой сделки, срок действия которой истекает в этом месяце, РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:26
2023-03-02T14:26
2023-03-02T14:26
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран G20 в Нью-Дели выступил за продление продуктовой сделки, срок действия которой истекает в этом месяце, передает агентство Франс Пресс. "Крайне важно, чтобы G20 выступила в пользу продления и расширения зерновой инициативы для укрепления продовольственной безопасности самых уязвимых (людей - ред.)", - сказал Блинкен, слова которого приводит агентство. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230228/peregovory-1854970152.html
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в мире, россия, сша, нью-дели, энтони блинкен, большая двадцатка, оон
В мире, Россия, США, Нью-Дели, Энтони Блинкен, Большая двадцатка, ООН
Блинкен выступил за продление продуктовой сделки
Госсекретарь США Блинкен на встрече G20 выступил за продление продуктовой сделки