https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html

В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция

В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция - РИА Новости, 02.03.2023

В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция

Российский самолет ДРЛО А-50, якобы о повреждении которого во время атаки дронами на аэродроме под Минском заявляла оппозиция Белоруссии, слетал на боевое... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:26

2023-03-02T16:26

2023-03-02T23:30

безопасность

а-50

белоруссия

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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Российский самолет ДРЛО А-50, якобы о повреждении которого во время атаки дронами на аэродроме под Минском заявляла оппозиция Белоруссии, слетал на боевое дежурство, сообщила государственная Белтелерадиокомпания в аккаунте во "ВКонтакте" в четверг. "Мы сняли взлет А-50 на боевое дежурство из Мачулищ (аэродром под Минском. — Прим. ред.). Лайнер в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь",—- говорится в сообщении. Телерадиокомпания также опубликовала видео полета А-50. Видимых повреждений борт не имеет. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства, участвовал в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.

https://ria.ru/20230206/polety-1850149706.html

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, а-50, белоруссия