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В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция - РИА Новости, 02.03.2023
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16:26 02.03.2023 (обновлено: 23:30 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html
В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция
В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция - РИА Новости, 02.03.2023
В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция
Российский самолет ДРЛО А-50, якобы о повреждении которого во время атаки дронами на аэродроме под Минском заявляла оппозиция Белоруссии, слетал на боевое... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:26
2023-03-02T23:30
безопасность
а-50
белоруссия
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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Российский самолет ДРЛО А-50, якобы о повреждении которого во время атаки дронами на аэродроме под Минском заявляла оппозиция Белоруссии, слетал на боевое дежурство, сообщила государственная Белтелерадиокомпания в аккаунте во "ВКонтакте" в четверг. "Мы сняли взлет А-50 на боевое дежурство из Мачулищ (аэродром под Минском. — Прим. ред.). Лайнер в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь",—- говорится в сообщении. Телерадиокомпания также опубликовала видео полета А-50. Видимых повреждений борт не имеет. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства, участвовал в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
https://ria.ru/20230206/polety-1850149706.html
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безопасность, а-50, белоруссия
Безопасность, А-50, Белоруссия
В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция

Белтелерадиокомпания показала видео полета самолета А-50, якобы поврежденного дронами

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Российский самолет ДРЛО А-50, якобы о повреждении которого во время атаки дронами на аэродроме под Минском заявляла оппозиция Белоруссии, слетал на боевое дежурство, сообщила государственная Белтелерадиокомпания в аккаунте во "ВКонтакте" в четверг.
"Мы сняли взлет А-50 на боевое дежурство из Мачулищ (аэродром под Минском. — Прим. ред.). Лайнер в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь",—- говорится в сообщении.
Телерадиокомпания также опубликовала видео полета А-50. Видимых повреждений борт не имеет.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства, участвовал в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
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