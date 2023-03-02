https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html
В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция
В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция - РИА Новости, 02.03.2023
В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция
Российский самолет ДРЛО А-50, якобы о повреждении которого во время атаки дронами на аэродроме под Минском заявляла оппозиция Белоруссии, слетал на боевое... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:26
2023-03-02T16:26
2023-03-02T23:30
безопасность
а-50
белоруссия
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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Российский самолет ДРЛО А-50, якобы о повреждении которого во время атаки дронами на аэродроме под Минском заявляла оппозиция Белоруссии, слетал на боевое дежурство, сообщила государственная Белтелерадиокомпания в аккаунте во "ВКонтакте" в четверг. "Мы сняли взлет А-50 на боевое дежурство из Мачулищ (аэродром под Минском. — Прим. ред.). Лайнер в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь",—- говорится в сообщении. Телерадиокомпания также опубликовала видео полета А-50. Видимых повреждений борт не имеет. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства, участвовал в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
https://ria.ru/20230206/polety-1850149706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, а-50, белоруссия
Безопасность, А-50, Белоруссия
В Белоруссии показали видео с А-50, об атаке на который сообщала оппозиция
Белтелерадиокомпания показала видео полета самолета А-50, якобы поврежденного дронами