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В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии - РИА Новости, 02.03.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:16 02.03.2023 (обновлено: 14:17 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/samolet-1855369610.html
В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии
В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии - РИА Новости, 02.03.2023
В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии
Причиной вынужденной посадки в Будапеште самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего в среду из Санкт-Петербурга в Анталью, стала дозаправка, сообщил РИА... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:16
2023-03-02T14:17
туризм
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туристы
туризм
будапешт
анталья (провинция)
turkish airlines
авиакомпании
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СТАМБУЛ, 2 мар – РИА Новости. Причиной вынужденной посадки в Будапеште самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего в среду из Санкт-Петербурга в Анталью, стала дозаправка, сообщил РИА Новости источник в компании. Рейс компании TK3673 1 марта вместо Антальи сел в Будапеште после того, как сделал несколько кругов над Литвой и Словакией. Затем самолет вылетел из столицы Венгрии и приземлился в Анталье с задержкой в три часа. "Самолет совершил посадку в Будапеште для дозаправки, это обычная мера", - сообщили в компании. "Данный рейс чартерный, компания ожидала разрешения на пролет через воздушное пространство Польши, и ввиду этого самолету пришлось кружить в воздушном пространстве Литвы. Вследствие этого пришлось дозаправиться", - пояснил источник.
https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854515123.html
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В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии

Источник в Turkish Airlines: самолет из РФ в Турцию садился в Будапеште для дозаправки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТАМБУЛ, 2 мар – РИА Новости. Причиной вынужденной посадки в Будапеште самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего в среду из Санкт-Петербурга в Анталью, стала дозаправка, сообщил РИА Новости источник в компании.
Рейс компании TK3673 1 марта вместо Антальи сел в Будапеште после того, как сделал несколько кругов над Литвой и Словакией. Затем самолет вылетел из столицы Венгрии и приземлился в Анталье с задержкой в три часа.
"Самолет совершил посадку в Будапеште для дозаправки, это обычная мера", - сообщили в компании.
"Данный рейс чартерный, компания ожидала разрешения на пролет через воздушное пространство Польши, и ввиду этого самолету пришлось кружить в воздушном пространстве Литвы. Вследствие этого пришлось дозаправиться", - пояснил источник.
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