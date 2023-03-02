https://ria.ru/20230302/samolet-1855369610.html
В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии
В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии - РИА Новости, 02.03.2023
В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии
Причиной вынужденной посадки в Будапеште самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего в среду из Санкт-Петербурга в Анталью, стала дозаправка, сообщил РИА... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:16
2023-03-02T14:16
2023-03-02T14:17
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СТАМБУЛ, 2 мар – РИА Новости. Причиной вынужденной посадки в Будапеште самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего в среду из Санкт-Петербурга в Анталью, стала дозаправка, сообщил РИА Новости источник в компании. Рейс компании TK3673 1 марта вместо Антальи сел в Будапеште после того, как сделал несколько кругов над Литвой и Словакией. Затем самолет вылетел из столицы Венгрии и приземлился в Анталье с задержкой в три часа. "Самолет совершил посадку в Будапеште для дозаправки, это обычная мера", - сообщили в компании. "Данный рейс чартерный, компания ожидала разрешения на пролет через воздушное пространство Польши, и ввиду этого самолету пришлось кружить в воздушном пространстве Литвы. Вследствие этого пришлось дозаправиться", - пояснил источник.
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В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии
Источник в Turkish Airlines: самолет из РФ в Турцию садился в Будапеште для дозаправки
СТАМБУЛ, 2 мар – РИА Новости. Причиной вынужденной посадки в Будапеште самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего в среду из Санкт-Петербурга в Анталью, стала дозаправка, сообщил РИА Новости источник в компании.
Рейс компании TK3673 1 марта вместо Антальи сел в Будапеште после того, как сделал несколько кругов над Литвой и Словакией. Затем самолет вылетел из столицы Венгрии и приземлился в Анталье с задержкой в три часа.
"Самолет совершил посадку в Будапеште для дозаправки, это обычная мера", - сообщили в компании.
"Данный рейс чартерный, компания ожидала разрешения на пролет через воздушное пространство Польши, и ввиду этого самолету пришлось кружить в воздушном пространстве Литвы. Вследствие этого пришлось дозаправиться", - пояснил источник.
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