https://ria.ru/20230302/samolet-1855369610.html

В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии

В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии - РИА Новости, 02.03.2023

В Turkish Airlines объяснили, почему самолет из РФ в Турцию сел в Венгрии

Причиной вынужденной посадки в Будапеште самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего в среду из Санкт-Петербурга в Анталью, стала дозаправка, сообщил РИА... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:16

2023-03-02T14:16

2023-03-02T14:17

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СТАМБУЛ, 2 мар – РИА Новости. Причиной вынужденной посадки в Будапеште самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего в среду из Санкт-Петербурга в Анталью, стала дозаправка, сообщил РИА Новости источник в компании. Рейс компании TK3673 1 марта вместо Антальи сел в Будапеште после того, как сделал несколько кругов над Литвой и Словакией. Затем самолет вылетел из столицы Венгрии и приземлился в Анталье с задержкой в три часа. "Самолет совершил посадку в Будапеште для дозаправки, это обычная мера", - сообщили в компании. "Данный рейс чартерный, компания ожидала разрешения на пролет через воздушное пространство Польши, и ввиду этого самолету пришлось кружить в воздушном пространстве Литвы. Вследствие этого пришлось дозаправиться", - пояснил источник.

https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854515123.html

будапешт

анталья (провинция)

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, будапешт, анталья (провинция), turkish airlines, авиакомпании, самолеты