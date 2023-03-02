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Пассажиры Lufthansa получили травмы из-за сильной турбулентности
Пассажиры Lufthansa получили травмы из-за сильной турбулентности - РИА Новости, 02.03.2023
Пассажиры Lufthansa получили травмы из-за сильной турбулентности
Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Техаса во Франкфурт, попал в зону сильной турбулентности, семь человек госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:10
2023-03-02T11:10
2023-03-02T11:10
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Техаса во Франкфурт, попал в зону сильной турбулентности, семь человек госпитализированы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на сотрудников аэропорта. Экипаж столкнулся с сильной турбулентностью когда самолет находился на высоте 11 километров над штатом Теннесси, сообщает телеканал, ссылаясь на Федеральное управление гражданской авиации США. Ведомство планирует провести расследование инцидента. "Семь человек с рейса Lufthansa 469 были госпитализированы после того, как самолет попал в зону турбулентности и совершил посадку в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса, штат Вирджиния", — отмечает телеканал со ссылкой на представителя управления аэропортов Вашингтона. Ведомство не предоставило информацию о состоянии госпитализированных пассажиров. Как отмечает телеканал, компания Lufthansa не дала комментарии по ситуации.
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РИА Новости
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Пассажиры Lufthansa получили травмы из-за сильной турбулентности
Самолет Lufthansa попал в зону сильной турбулентности, семь человек госпитализированы
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Техаса во Франкфурт, попал в зону сильной турбулентности, семь человек госпитализированы, сообщает
телеканал NBC со ссылкой на сотрудников аэропорта.
Экипаж столкнулся с сильной турбулентностью когда самолет находился на высоте 11 километров над штатом Теннесси, сообщает телеканал, ссылаясь на Федеральное управление гражданской авиации США. Ведомство планирует провести расследование инцидента.
"Семь человек с рейса Lufthansa 469 были госпитализированы после того, как самолет попал в зону турбулентности и совершил посадку в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса, штат Вирджиния", — отмечает телеканал со ссылкой на представителя управления аэропортов Вашингтона.
Ведомство не предоставило информацию о состоянии госпитализированных пассажиров.
Как отмечает телеканал, компания Lufthansa не дала комментарии по ситуации.
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