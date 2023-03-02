https://ria.ru/20230302/samolet-1855298214.html

Пассажиры Lufthansa получили травмы из-за сильной турбулентности

Пассажиры Lufthansa получили травмы из-за сильной турбулентности - РИА Новости, 02.03.2023

Пассажиры Lufthansa получили травмы из-за сильной турбулентности

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Техаса во Франкфурт, попал в зону сильной турбулентности, семь человек госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:10

2023-03-02T11:10

2023-03-02T11:10

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

техас

теннесси

сша

lufthansa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564144924_0:0:2884:1622_1920x0_80_0_0_8387cca49c3df0dcfa916f1d634c46b3.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Техаса во Франкфурт, попал в зону сильной турбулентности, семь человек госпитализированы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на сотрудников аэропорта. Экипаж столкнулся с сильной турбулентностью когда самолет находился на высоте 11 километров над штатом Теннесси, сообщает телеканал, ссылаясь на Федеральное управление гражданской авиации США. Ведомство планирует провести расследование инцидента. "Семь человек с рейса Lufthansa 469 были госпитализированы после того, как самолет попал в зону турбулентности и совершил посадку в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса, штат Вирджиния", — отмечает телеканал со ссылкой на представителя управления аэропортов Вашингтона. Ведомство не предоставило информацию о состоянии госпитализированных пассажиров. Как отмечает телеканал, компания Lufthansa не дала комментарии по ситуации.

https://ria.ru/20221219/turbulentnost-1839658642.html

техас

теннесси

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, техас, теннесси, сша, lufthansa , самолеты