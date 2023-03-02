https://ria.ru/20230302/rosneft-1855368935.html
Адвокат: управление НПЗ Роснефти в ФРГ де-факто наложило нефтяное эмбарго
Адвокат: управление НПЗ Роснефти в ФРГ де-факто наложило нефтяное эмбарго - РИА Новости, 02.03.2023
Адвокат: управление НПЗ Роснефти в ФРГ де-факто наложило нефтяное эмбарго
Внешнее управление долей Роснефти в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:11
2023-03-02T14:11
2023-03-02T14:11
экономика
германия
роснефть
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Внешнее управление долей Роснефти в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований, заявил представитель компании в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости. Мальмендье пояснил, что "Роснефть" по-прежнему является акционером, но повседневная деятельность находится под внешним управлением Федерального сетевого агентства. "И некоторая отчетность до сих пор имеет место в адрес Роснефти. Однако с 1 января 2023 года российская сырая нефть не закупалась, несмотря на действующие контракты на поставку. Доверительное управление дало соответствующее указание новому руководству, тем самым де-факто наложив нефтяное эмбарго на уровне общественного договора, хотя для этого нет никаких правовых оснований в Германии на сегодняшний день", - подчеркнул он. Он пояснил, что суд исходит из того, что в настоящее время в Германии не введено законодательного эмбарго на российскую сырую нефть, транспортируемую по трубопроводам. "Действующие соглашения о поставках и общественные договоры с Роснефтью должны быть выполнены", - добавил он. Правительство ФРГ передало 16 сентября компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска и провели слушания 22 февраля, второе слушание состоится 7-8-го марта. В конце прошлого года РИА Новости в пресс-службе минэкономики ФРГ сообщили, что в 2023 году не будут покупать российскую нефть.
https://ria.ru/20230302/rosneft-1855339804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, роснефть
Экономика, Германия, Роснефть
Адвокат: управление НПЗ Роснефти в ФРГ де-факто наложило нефтяное эмбарго
Адвокат Мальмендье: новое управление НПЗ Роснефти в ФРГ де-факто наложило нефтяное эмбарго
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Внешнее управление долей Роснефти в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований, заявил представитель компании в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости.
Мальмендье пояснил, что "Роснефть" по-прежнему является акционером, но повседневная деятельность находится под внешним управлением Федерального сетевого агентства.
Адвокат "Роснефти" оценил ущерб компании от утраты немецких активов
"И некоторая отчетность до сих пор имеет место в адрес Роснефти. Однако с 1 января 2023 года российская сырая нефть не закупалась, несмотря на действующие контракты на поставку. Доверительное управление дало соответствующее указание новому руководству, тем самым де-факто наложив нефтяное эмбарго на уровне общественного договора, хотя для этого нет никаких правовых оснований в Германии на сегодняшний день", - подчеркнул он.
Он пояснил, что суд исходит из того, что в настоящее время в Германии не введено законодательного эмбарго на российскую сырую нефть, транспортируемую по трубопроводам.
"Действующие соглашения о поставках и общественные договоры с Роснефтью должны быть выполнены", - добавил он.
Правительство ФРГ передало 16 сентября компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска и провели слушания 22 февраля, второе слушание состоится 7-8-го марта. В конце прошлого года РИА Новости в пресс-службе минэкономики ФРГ сообщили, что в 2023 году не будут покупать российскую нефть.