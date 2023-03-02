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Адвокат "Роснефти" оценил ущерб компании от утраты немецких активов - РИА Новости, 02.03.2023
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13:14 02.03.2023 (обновлено: 13:15 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/rosneft-1855339804.html
Адвокат "Роснефти" оценил ущерб компании от утраты немецких активов
Адвокат "Роснефти" оценил ущерб компании от утраты немецких активов - РИА Новости, 02.03.2023
Адвокат "Роснефти" оценил ущерб компании от утраты немецких активов
Потери "Роснефти" при передаче активов в Германии в доверительное управление очень высоки, российская компания будет стремиться к компенсации, заявил в интервью РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:14
2023-03-02T13:15
экономика
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карлсруэ
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Потери "Роснефти" при передаче активов в Германии в доверительное управление очень высоки, российская компания будет стремиться к компенсации, заявил в интервью РИА Новости представитель компании в суде Бертран Мальмендье. Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска и провели слушания 22 февраля, второе слушание состоится 7-8-го марта. "Ущерб акционерам "Роснефти" огромен, потому что долевое участие в Германии очень ценное, и в 2022 году были реализованы очень высокие прибыли, которые еще не распределены, даже частично. Вместо этого возникают высокие расходы для доверительного управления, особенно для консультантов", - сообщил Мальмендье. Он подчеркнул, что сторона истца будет стараться обезопасить активы "Роснефти" и занимается вопросами компенсации. Мальмендье пояснил, что "Роснефть" по-прежнему является акционером, но повседневная деятельность находится под контролем Федерального сетевого агентства, которое трактует права "Роснефти" - как совладельца - в ключе доверительного управления."Кроме того, должны быть выполнены действующие соглашения о поставках и общественные договоры с "Роснефтью", - добавил он.
https://ria.ru/20230216/prodazha-1852552539.html
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экономика, германия, карлсруэ, россия, в мире, нефть, роснефть, новости компаний - экономика
Экономика, Германия, Карлсруэ, Россия, В мире, Нефть, Роснефть, Новости компаний - Экономика
Адвокат "Роснефти" оценил ущерб компании от утраты немецких активов

Адвокат "Роснефти" Мальмендье: ущерб компании от утраты немецких активов огромен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании компании "Роснефть". Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Потери "Роснефти" при передаче активов в Германии в доверительное управление очень высоки, российская компания будет стремиться к компенсации, заявил в интервью РИА Новости представитель компании в суде Бертран Мальмендье.
Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска и провели слушания 22 февраля, второе слушание состоится 7-8-го марта.
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"Ущерб акционерам "Роснефти" огромен, потому что долевое участие в Германии очень ценное, и в 2022 году были реализованы очень высокие прибыли, которые еще не распределены, даже частично. Вместо этого возникают высокие расходы для доверительного управления, особенно для консультантов", - сообщил Мальмендье.
Он подчеркнул, что сторона истца будет стараться обезопасить активы "Роснефти" и занимается вопросами компенсации.
«
"Прежде всего, наша первостепенная задача - отменить доверительное управление и обезопасить активы "Роснефти" для акционеров. Во-вторых, мы занимаемся вопросами компенсации", - сообщил он.
Мальмендье пояснил, что "Роснефть" по-прежнему является акционером, но повседневная деятельность находится под контролем Федерального сетевого агентства, которое трактует права "Роснефти" - как совладельца - в ключе доверительного управления.
"Кроме того, должны быть выполнены действующие соглашения о поставках и общественные договоры с "Роснефтью", - добавил он.
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