https://ria.ru/20230302/rosneft-1855339804.html

Адвокат "Роснефти" оценил ущерб компании от утраты немецких активов

Адвокат "Роснефти" оценил ущерб компании от утраты немецких активов - РИА Новости, 02.03.2023

Адвокат "Роснефти" оценил ущерб компании от утраты немецких активов

Потери "Роснефти" при передаче активов в Германии в доверительное управление очень высоки, российская компания будет стремиться к компенсации, заявил в интервью РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:14

2023-03-02T13:14

2023-03-02T13:15

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Потери "Роснефти" при передаче активов в Германии в доверительное управление очень высоки, российская компания будет стремиться к компенсации, заявил в интервью РИА Новости представитель компании в суде Бертран Мальмендье. Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска и провели слушания 22 февраля, второе слушание состоится 7-8-го марта. "Ущерб акционерам "Роснефти" огромен, потому что долевое участие в Германии очень ценное, и в 2022 году были реализованы очень высокие прибыли, которые еще не распределены, даже частично. Вместо этого возникают высокие расходы для доверительного управления, особенно для консультантов", - сообщил Мальмендье. Он подчеркнул, что сторона истца будет стараться обезопасить активы "Роснефти" и занимается вопросами компенсации. Мальмендье пояснил, что "Роснефть" по-прежнему является акционером, но повседневная деятельность находится под контролем Федерального сетевого агентства, которое трактует права "Роснефти" - как совладельца - в ключе доверительного управления."Кроме того, должны быть выполнены действующие соглашения о поставках и общественные договоры с "Роснефтью", - добавил он.

https://ria.ru/20230216/prodazha-1852552539.html

https://ria.ru/20230228/neft-1854898905.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, германия, карлсруэ, россия, в мире, нефть, роснефть, новости компаний - экономика