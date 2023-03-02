Рейтинг@Mail.ru
МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/razoruzhenie-1855330373.html
МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению
МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению - РИА Новости, 02.03.2023
МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению
Запад не настроен на серьезную работу в рамках конференции по разоружению, пытается сместить фокус работы на непрофильные вопросы, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:43
2023-03-02T12:43
в мире
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785327333_0:46:3269:1885_1920x0_80_0_0_50a611ca43553eab57df3c5dc085af4b.jpg
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Запад не настроен на серьезную работу в рамках конференции по разоружению, пытается сместить фокус работы на непрофильные вопросы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы всегда поддерживали усилия по поиску консенсуса и выстраиванию конструктивной работы на Конференции. Однако, как показывает опыт последних лет, делегации стран Запада не заинтересованы в запуске предметной работы Форума и выполнении его переговорного мандата. Под надуманными предлогами они всячески препятствуют принятию всеобъемлющей и сбалансированной программы работы, смещая фокус в работе Конференции на непрофильные, второстепенные вопросы", - сказал он в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве. "Россия не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать площадку Конференции в политических целях, навязывает рассмотрение вопросов, не входящих в ее компетенцию. Вместе с государствами, разделяющими данную принципиальную позицию, будем и далее добиваться принятия сбалансированной и всеобъемлющей программы работы, предусматривающей возобновление переговорного процесса", - подчеркнул он. По словам дипломата, на решение этой задачи нацелена и российская инициатива о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. "Упрочение международно-правовой базы противодействия ОМУ-терроризму отвечает интересам всех государств", - добавил он.
https://ria.ru/20230302/mid-1855324574.html
https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785327333_292:116:2868:2048_1920x0_80_0_0_3a6c55161355c02d65b1e9ff0da48b07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению

Замглавы МИД Рябков: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению

© РИА Новости / Мария ДевахинаВид на здание МИД России со смотровой площадки на Воробьёвых горах
Вид на здание МИД России со смотровой площадки на Воробьёвых горах - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Вид на здание МИД России со смотровой площадки на Воробьёвых горах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Запад не настроен на серьезную работу в рамках конференции по разоружению, пытается сместить фокус работы на непрофильные вопросы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы всегда поддерживали усилия по поиску консенсуса и выстраиванию конструктивной работы на Конференции. Однако, как показывает опыт последних лет, делегации стран Запада не заинтересованы в запуске предметной работы Форума и выполнении его переговорного мандата. Под надуманными предлогами они всячески препятствуют принятию всеобъемлющей и сбалансированной программы работы, смещая фокус в работе Конференции на непрофильные, второстепенные вопросы", - сказал он в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
МИД прокомментировал требование США о доступе на российские ядерные объекты
Вчера, 12:22
"Россия не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать площадку Конференции в политических целях, навязывает рассмотрение вопросов, не входящих в ее компетенцию. Вместе с государствами, разделяющими данную принципиальную позицию, будем и далее добиваться принятия сбалансированной и всеобъемлющей программы работы, предусматривающей возобновление переговорного процесса", - подчеркнул он.
По словам дипломата, на решение этой задачи нацелена и российская инициатива о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.
"Упрочение международно-правовой базы противодействия ОМУ-терроризму отвечает интересам всех государств", - добавил он.
Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Новый ядерный паритет рождается на Новой Земле
23 февраля, 08:00
 
В миреРоссияСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала