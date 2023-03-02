https://ria.ru/20230302/razoruzhenie-1855330373.html

МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению

МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению - РИА Новости, 02.03.2023

МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению

Запад не настроен на серьезную работу в рамках конференции по разоружению, пытается сместить фокус работы на непрофильные вопросы, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:43

2023-03-02T12:43

2023-03-02T12:43

в мире

россия

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Запад не настроен на серьезную работу в рамках конференции по разоружению, пытается сместить фокус работы на непрофильные вопросы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы всегда поддерживали усилия по поиску консенсуса и выстраиванию конструктивной работы на Конференции. Однако, как показывает опыт последних лет, делегации стран Запада не заинтересованы в запуске предметной работы Форума и выполнении его переговорного мандата. Под надуманными предлогами они всячески препятствуют принятию всеобъемлющей и сбалансированной программы работы, смещая фокус в работе Конференции на непрофильные, второстепенные вопросы", - сказал он в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве. "Россия не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать площадку Конференции в политических целях, навязывает рассмотрение вопросов, не входящих в ее компетенцию. Вместе с государствами, разделяющими данную принципиальную позицию, будем и далее добиваться принятия сбалансированной и всеобъемлющей программы работы, предусматривающей возобновление переговорного процесса", - подчеркнул он. По словам дипломата, на решение этой задачи нацелена и российская инициатива о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. "Упрочение международно-правовой базы противодействия ОМУ-терроризму отвечает интересам всех государств", - добавил он.

https://ria.ru/20230302/mid-1855324574.html

https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)