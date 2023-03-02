https://ria.ru/20230302/razoruzhenie-1855330373.html
МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению
МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению - РИА Новости, 02.03.2023
МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению
Запад не настроен на серьезную работу в рамках конференции по разоружению, пытается сместить фокус работы на непрофильные вопросы, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:43
2023-03-02T12:43
2023-03-02T12:43
в мире
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Запад не настроен на серьезную работу в рамках конференции по разоружению, пытается сместить фокус работы на непрофильные вопросы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы всегда поддерживали усилия по поиску консенсуса и выстраиванию конструктивной работы на Конференции. Однако, как показывает опыт последних лет, делегации стран Запада не заинтересованы в запуске предметной работы Форума и выполнении его переговорного мандата. Под надуманными предлогами они всячески препятствуют принятию всеобъемлющей и сбалансированной программы работы, смещая фокус в работе Конференции на непрофильные, второстепенные вопросы", - сказал он в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве. "Россия не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать площадку Конференции в политических целях, навязывает рассмотрение вопросов, не входящих в ее компетенцию. Вместе с государствами, разделяющими данную принципиальную позицию, будем и далее добиваться принятия сбалансированной и всеобъемлющей программы работы, предусматривающей возобновление переговорного процесса", - подчеркнул он. По словам дипломата, на решение этой задачи нацелена и российская инициатива о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. "Упрочение международно-правовой базы противодействия ОМУ-терроризму отвечает интересам всех государств", - добавил он.
https://ria.ru/20230302/mid-1855324574.html
https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению
Замглавы МИД Рябков: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Запад не настроен на серьезную работу в рамках конференции по разоружению, пытается сместить фокус работы на непрофильные вопросы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы всегда поддерживали усилия по поиску консенсуса и выстраиванию конструктивной работы на Конференции. Однако, как показывает опыт последних лет, делегации стран Запада не заинтересованы в запуске предметной работы Форума и выполнении его переговорного мандата. Под надуманными предлогами они всячески препятствуют принятию всеобъемлющей и сбалансированной программы работы, смещая фокус в работе Конференции на непрофильные, второстепенные вопросы", - сказал он в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве
.
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"Россия не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать площадку Конференции в политических целях, навязывает рассмотрение вопросов, не входящих в ее компетенцию. Вместе с государствами, разделяющими данную принципиальную позицию, будем и далее добиваться принятия сбалансированной и всеобъемлющей программы работы, предусматривающей возобновление переговорного процесса", - подчеркнул он.
По словам дипломата, на решение этой задачи нацелена и российская инициатива о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.
"Упрочение международно-правовой базы противодействия ОМУ-терроризму отвечает интересам всех государств", - добавил он.
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