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Россия настаивает на расследовании взрыва "Северных потоков", заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2023
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14:21 02.03.2023 (обновлено: 14:44 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/rassledovanie-1855372543.html
Россия настаивает на расследовании взрыва "Северных потоков", заявил Лавров
Россия настаивает на расследовании взрыва "Северных потоков", заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2023
Россия настаивает на расследовании взрыва "Северных потоков", заявил Лавров
РФ будет настаивать на расследовании терактов на газопроводах "Северный поток", не даст спрятать концы в воду, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:21
2023-03-02T14:44
россия
авария на "северных потоках"
сша
сергей лавров
владимир путин
северный поток
северный поток — 2
алексей миллер
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. РФ будет настаивать на расследовании терактов на газопроводах "Северный поток", не даст спрятать концы в воду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы будем добиваться этого расследования, мы не дадим спрятать концы в воду", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД G20.По его словам, вместе с Россией за включение в не состоявшуюся декларацию встречи G20 параграфа, касающегося "Северных потоков", выступал Китай, "большинство развивающихся участников "двадцатки" высказывали нам понимание".В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230225/truby-1854250563.html
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россия, авария на "северных потоках", сша, сергей лавров, владимир путин, северный поток, северный поток — 2, алексей миллер
Россия, Авария на "Северных потоках", США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Северный поток, Северный поток — 2, Алексей Миллер
Россия настаивает на расследовании взрыва "Северных потоков", заявил Лавров

Лавров: Россия будет настаивать на расследовании терактов на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. РФ будет настаивать на расследовании терактов на газопроводах "Северный поток", не даст спрятать концы в воду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы будем добиваться этого расследования, мы не дадим спрятать концы в воду", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД G20.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Германия решила использовать оставшиеся после "Северного потока — 2" трубы
25 февраля, 11:47
По его словам, вместе с Россией за включение в не состоявшуюся декларацию встречи G20 параграфа, касающегося "Северных потоков", выступал Китай, "большинство развивающихся участников "двадцатки" высказывали нам понимание".
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток
В Германии объяснили молчание о взрывах на "Северных потоках"
1 марта, 18:41
 
РоссияАвария на "Северных потоках"СШАСергей ЛавровВладимир ПутинСеверный потокСеверный поток — 2Алексей Миллер
 
 
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