https://ria.ru/20230302/rassledovanie-1855306991.html

Лавров призвал к честному расследованию теракта на "Северных потоках"

Лавров призвал к честному расследованию теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.03.2023

Лавров призвал к честному расследованию теракта на "Северных потоках"

Москва настаивает на честном и быстром расследовании теракта на "Северных потоках" с участием России и других заинтересованных сторон, заявил министр... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:27

2023-03-02T11:27

2023-03-02T11:29

в мире

сергей лавров

большая двадцатка

нато

евросоюз

северный поток

авария на "северных потоках"

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Москва настаивает на честном и быстром расследовании теракта на "Северных потоках" с участием России и других заинтересованных сторон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20. "Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов "Северного потока" в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон", - заявил министр.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, большая двадцатка, нато, евросоюз, северный поток, авария на "северных потоках", россия, москва