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Лавров призвал к честному расследованию теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.03.2023
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11:27 02.03.2023 (обновлено: 11:29 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/rassledovanie-1855306991.html
Лавров призвал к честному расследованию теракта на "Северных потоках"
Лавров призвал к честному расследованию теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.03.2023
Лавров призвал к честному расследованию теракта на "Северных потоках"
Москва настаивает на честном и быстром расследовании теракта на "Северных потоках" с участием России и других заинтересованных сторон, заявил министр... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:27
2023-03-02T11:29
в мире
сергей лавров
большая двадцатка
нато
евросоюз
северный поток
авария на "северных потоках"
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Москва настаивает на честном и быстром расследовании теракта на "Северных потоках" с участием России и других заинтересованных сторон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20. "Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов "Северного потока" в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон", - заявил министр.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html
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в мире, сергей лавров, большая двадцатка, нато, евросоюз, северный поток, авария на "северных потоках", россия, москва
В мире, Сергей Лавров, Большая двадцатка, НАТО, Евросоюз, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Россия, Москва
Лавров призвал к честному расследованию теракта на "Северных потоках"

Лавров: Россия настаивает на своем участии в расследовании теракта на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Москва настаивает на честном и быстром расследовании теракта на "Северных потоках" с участием России и других заинтересованных сторон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20.
"Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов "Северного потока" в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон", - заявил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20
Вчера, 11:15
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Орбан предупредил о последствиях попыток вывести из строя "Южный поток"
27 февраля, 21:44
 
В миреСергей ЛавровБольшая двадцаткаНАТОЕвросоюзСеверный потокАвария на "Северных потоках"РоссияМосква
 
 
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