https://ria.ru/20230302/rasselenie-1855326076.html

Ямал выполнил целевые показатели по расселению аварийного жилья

Ямал выполнил целевые показатели по расселению аварийного жилья - РИА Новости, 02.03.2023

Ямал выполнил целевые показатели по расселению аварийного жилья

Ямал выполнил целевые показатели федерального проекта по расселению аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:26

2023-03-02T12:26

2023-03-02T12:26

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

жилье

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 2 мар – РИА Новости. Ямал выполнил целевые показатели федерального проекта по расселению аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора региона."Ямал выполнил целевые показатели федерального проекта по расселению аварийного жилья. Расселение аварийного жилья на территории страны ведется опережающими темпами", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил Ямал в списке наиболее успешных территорий."На сегодняшний день в полном объеме целевые показатели федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, выполнили 28 регионов", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.Округ не впервые берет на себя повышенные обязательства по ликвидации аварийного жилья. Продолжается реализация задачи губернатора Дмитрия Артюхова – расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. Одновременно с федеральной программой по окружной программе расселяются дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. В рамках всех мер с 1 января 2019 года по 1 марта 2023 года расселено 482,22 тысячи квадратных метров непригодного жилья, новое жилье получили 11 189 семей или 31 005 ямальцев, отмечает пресс-служба.Согласно установленным целевым показателям, в России в 2023 году предусмотрено расселить 1,96 миллиона квадратных метров жилья. Однако ожидается, что будет расселено более 2,6 миллиона квадратных метров с учетом переселения по новой программе и собственных мероприятий регионов.На Ямале в рамках федеральной задачи необходимо расселить 240,97 тысячи квадратных метров непригодного жилья, где проживают 5 814 семей или 16 676 ямальцев. В округе для проживающих в аварийном жилье, наряду с федеральными, доступны региональные меры поддержки. Для желающих переехать в регионы с более мягким климатом доступны две программы с получением соцвыплаты на покупку жилья в других регионах, уточняют власти.

https://ria.ru/20221202/fedsubsidiya-1835866586.html

ямал

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, дмитрий артюхов, жилье, ямало-ненецкий автономный округ (янао)