https://ria.ru/20230302/rasselenie-1855326076.html
Ямал выполнил целевые показатели по расселению аварийного жилья
Ямал выполнил целевые показатели по расселению аварийного жилья - РИА Новости, 02.03.2023
Ямал выполнил целевые показатели по расселению аварийного жилья
Ямал выполнил целевые показатели федерального проекта по расселению аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:26
2023-03-02T12:26
2023-03-02T12:26
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
жилье
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796955655_0:26:2728:1560_1920x0_80_0_0_dcf3c6205f68185f0e833f27741e8a02.jpg
САЛЕХАРД, 2 мар – РИА Новости. Ямал выполнил целевые показатели федерального проекта по расселению аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора региона."Ямал выполнил целевые показатели федерального проекта по расселению аварийного жилья. Расселение аварийного жилья на территории страны ведется опережающими темпами", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил Ямал в списке наиболее успешных территорий."На сегодняшний день в полном объеме целевые показатели федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, выполнили 28 регионов", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.Округ не впервые берет на себя повышенные обязательства по ликвидации аварийного жилья. Продолжается реализация задачи губернатора Дмитрия Артюхова – расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. Одновременно с федеральной программой по окружной программе расселяются дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. В рамках всех мер с 1 января 2019 года по 1 марта 2023 года расселено 482,22 тысячи квадратных метров непригодного жилья, новое жилье получили 11 189 семей или 31 005 ямальцев, отмечает пресс-служба.Согласно установленным целевым показателям, в России в 2023 году предусмотрено расселить 1,96 миллиона квадратных метров жилья. Однако ожидается, что будет расселено более 2,6 миллиона квадратных метров с учетом переселения по новой программе и собственных мероприятий регионов.На Ямале в рамках федеральной задачи необходимо расселить 240,97 тысячи квадратных метров непригодного жилья, где проживают 5 814 семей или 16 676 ямальцев. В округе для проживающих в аварийном жилье, наряду с федеральными, доступны региональные меры поддержки. Для желающих переехать в регионы с более мягким климатом доступны две программы с получением соцвыплаты на покупку жилья в других регионах, уточняют власти.
https://ria.ru/20221202/fedsubsidiya-1835866586.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796955655_0:0:2728:2046_1920x0_80_0_0_064317ee6dd7b7e0e4091af231e4d972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, дмитрий артюхов, жилье, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Жилье, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
САЛЕХАРД, 2 мар – РИА Новости. Ямал выполнил целевые показатели федерального проекта по расселению аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Ямал выполнил целевые показатели федерального проекта по расселению аварийного жилья. Расселение аварийного жилья на территории страны ведется опережающими темпами", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
отметил Ямал
в списке наиболее успешных территорий.
"На сегодняшний день в полном объеме целевые показатели федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, выполнили 28 регионов", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.
Округ не впервые берет на себя повышенные обязательства по ликвидации аварийного жилья. Продолжается реализация задачи губернатора Дмитрия Артюхова
– расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. Одновременно с федеральной программой по окружной программе расселяются дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. В рамках всех мер с 1 января 2019 года по 1 марта 2023 года расселено 482,22 тысячи квадратных метров непригодного жилья, новое жилье получили 11 189 семей или 31 005 ямальцев, отмечает пресс-служба.
Ямал получит федсубсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский
Согласно установленным целевым показателям, в России в 2023 году предусмотрено расселить 1,96 миллиона квадратных метров жилья. Однако ожидается, что будет расселено более 2,6 миллиона квадратных метров с учетом переселения по новой программе и собственных мероприятий регионов.
На Ямале в рамках федеральной задачи необходимо расселить 240,97 тысячи квадратных метров непригодного жилья, где проживают 5 814 семей или 16 676 ямальцев. В округе для проживающих в аварийном жилье, наряду с федеральными, доступны региональные меры поддержки. Для желающих переехать в регионы с более мягким климатом доступны две программы с получением соцвыплаты на покупку жилья в других регионах, уточняют власти.