The Spectator: Путин меняет мировой порядок в свою пользу

The Spectator: Путин меняет мировой порядок в свою пользу

2023-03-02T14:28

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Западная коалиция может быть сплоченной в вопросе украинского кризиса, однако она не смогла привлечь на свою сторону многие страны, которые ранее сохраняли нейтралитет, пишет издание The Spectator."Посмотрите на Африку. В марте прошлого года 25 африканских государств из 54 воздержались или не проголосовали за предложение ООН, осуждающее российскую "агрессию", несмотря на огромное давление со стороны западных держав. Их отказ однозначно встать на сторону Украины стал свидетельством того, что усилия дипмиссии России приносят свои плоды", — пишет The Spectator.Идея о том, что США и их союзники являются причиной глобальных потрясений и нестабильности, активно распространяется, говорится в статье. Так, факт того, что конфликт на Украине произошел из-за расширения НАТО, делает Россию, противостоящую западному давлению, популярной в глазах иностранных лидеров, указывает The Spectator.Кроме того, украинский конфликт, говорится в статье, еще сильнее сблизил Россию и Китай. Сейчас Пекин закупает рекордные объемы российской нефти и газа. А во время своего визита в Москву глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И говорил о "новых рубежах" в отношениях между Китаем и Россией и призвал к совместному сопротивлению давлению со стороны международного сообщества, отмечает издание.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россию нельзя жестко изолировать в современном мире.

