https://ria.ru/20230302/provokatsiya-1855409363.html

Сенатор назвала вторжение украинской ДРГ в Брянскую область провокацией

Сенатор назвала вторжение украинской ДРГ в Брянскую область провокацией - РИА Новости, 02.03.2023

Сенатор назвала вторжение украинской ДРГ в Брянскую область провокацией

Украинскими диверсантами совершена военно-политическая провокация в Брянской области, это актуализирует задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:11

2023-03-02T16:11

2023-03-02T16:11

россия

брянская область

климовский район

владимир путин

ольга ковитиди

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Украинскими диверсантами совершена военно-политическая провокация в Брянской области, это актуализирует задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в его выступлении на коллегии ФСБ, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия украинских боевиков атакой террористов. Представители экстренных служб ранее рассказали РИА Новости, что несколько человек, по предварительной информации, были взяты в заложники в магазине в Климовском районе Брянской области. "В Брянске врагами России была осуществлена военно-политическая провокация. Цель провокации - посеять страх, недоверие к власти, расколоть страну в интересах англо- американцев", - написала сенатор в своем Telegram-канале. По ее словам, произошедшее в Брянской области "актуализирует выступление президента на недавно прошедшей коллегии ФСБ". Сенатор напомнила, что глава государства обратил особое внимание на усиление террористической угрозы в России, связанной с действиями Киева и Запада, который использует своих "старых друзей". "Очень актуальны слова Путина о необходимости ФСБ и далее пресекать деятельность тех, кто хочет расколоть Россию. А таких "умников" не так мало. Называть себя они могут по- разному. Цель у них одна - расколоть Россию", - написала парламентарий. Ковитиди отметила: "Не доставим этим негодяям такого удовольствия". "Президент поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу, поставить там заслон для диверсионных групп. Работы много", - заключила политик.

https://ria.ru/20230302/bryansk-1855389121.html

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

россия

брянская область

климовский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, брянская область, климовский район, владимир путин, ольга ковитиди, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность