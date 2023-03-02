https://ria.ru/20230302/provokatsiya-1855409363.html
Сенатор назвала вторжение украинской ДРГ в Брянскую область провокацией
Сенатор назвала вторжение украинской ДРГ в Брянскую область провокацией - РИА Новости, 02.03.2023
Сенатор назвала вторжение украинской ДРГ в Брянскую область провокацией
Украинскими диверсантами совершена военно-политическая провокация в Брянской области, это актуализирует задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:11
2023-03-02T16:11
2023-03-02T16:11
россия
брянская область
климовский район
владимир путин
ольга ковитиди
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Украинскими диверсантами совершена военно-политическая провокация в Брянской области, это актуализирует задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в его выступлении на коллегии ФСБ, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия украинских боевиков атакой террористов. Представители экстренных служб ранее рассказали РИА Новости, что несколько человек, по предварительной информации, были взяты в заложники в магазине в Климовском районе Брянской области. "В Брянске врагами России была осуществлена военно-политическая провокация. Цель провокации - посеять страх, недоверие к власти, расколоть страну в интересах англо- американцев", - написала сенатор в своем Telegram-канале. По ее словам, произошедшее в Брянской области "актуализирует выступление президента на недавно прошедшей коллегии ФСБ". Сенатор напомнила, что глава государства обратил особое внимание на усиление террористической угрозы в России, связанной с действиями Киева и Запада, который использует своих "старых друзей". "Очень актуальны слова Путина о необходимости ФСБ и далее пресекать деятельность тех, кто хочет расколоть Россию. А таких "умников" не так мало. Называть себя они могут по- разному. Цель у них одна - расколоть Россию", - написала парламентарий. Ковитиди отметила: "Не доставим этим негодяям такого удовольствия". "Президент поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу, поставить там заслон для диверсионных групп. Работы много", - заключила политик.
https://ria.ru/20230302/bryansk-1855389121.html
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область, климовский район, владимир путин, ольга ковитиди, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Брянская область, Климовский район, Владимир Путин, Ольга Ковитиди, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Сенатор назвала вторжение украинской ДРГ в Брянскую область провокацией
Сенатор Ковитиди назвала вторжение украинских диверсантов в Брянскую область провокацией
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости.
Украинскими диверсантами совершена военно-политическая провокация в Брянской области, это актуализирует задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в его выступлении на коллегии ФСБ, заявила
сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия украинских боевиков атакой террористов.
Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом
Представители экстренных служб ранее рассказали РИА Новости, что несколько человек, по предварительной информации, были взяты в заложники в магазине в Климовском районе Брянской области.
"В Брянске врагами России была осуществлена военно-политическая провокация. Цель провокации - посеять страх, недоверие к власти, расколоть страну в интересах англо- американцев", - написала сенатор в своем Telegram-канале.
По ее словам, произошедшее в Брянской области "актуализирует выступление президента на недавно прошедшей коллегии ФСБ".
Сенатор напомнила, что глава государства обратил особое внимание на усиление террористической угрозы в России, связанной с действиями Киева и Запада, который использует своих "старых друзей".
"Очень актуальны слова Путина о необходимости ФСБ и далее пресекать деятельность тех, кто хочет расколоть Россию. А таких "умников" не так мало. Называть себя они могут по- разному. Цель у них одна - расколоть Россию", - написала парламентарий.
Ковитиди отметила: "Не доставим этим негодяям такого удовольствия".
"Президент поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу, поставить там заслон для диверсионных групп. Работы много", - заключила политик.
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