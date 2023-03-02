https://ria.ru/20230302/programmy-1855408124.html

Бурляев: союзные программы в сфере культуры требуют "творческого горения"

Бурляев: союзные программы в сфере культуры требуют "творческого горения" - РИА Новости, 02.03.2023

Бурляев: союзные программы в сфере культуры требуют "творческого горения"

Проведение международного православного экономического форума "Покровские встречи в Полоцке", участие в строительстве мемориального комплекса "Курская битва",... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:07

2023-03-02T16:07

2023-03-02T16:07

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

николай бурляев

свято-троицкая сергиева лавра

московская духовная академия

госдума рф

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Проведение международного православного экономического форума "Покровские встречи в Полоцке", участие в строительстве мемориального комплекса "Курская битва", создание фильма о преподобном Сергии Радонежском: комиссия Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию утвердила ряд союзных проектов на 2023-2025 годы.Заседание комиссии состоялось в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре – в стенах Московской духовной академии. Перед встречей белорусские и российские депутаты возложили цветы к Вечному огню мемориала воинской славы Сергиева Посада и посетили знаменитую на весь мир святую обитель с экскурсией. У делегации также была возможность поклониться святым мощам преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе Лавры во время службы.В повестку заседания с участием депутатов Парламентского Собрания, Постоянного Комитета Союзного государства и представителей профильных министерств двух стран были вынесены итоги исполнения бюджета Союзного государства по направлениям культуры, науки и образования, доклады о разработке новых союзных проектов и мероприятий, а также вопросы выработки стратегии взаимодействия в гуманитарных и научно-технических областях.Председатель комиссии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист РФ Николай Бурляев, оценивая итоги 2022 года, призвал коллег к "творческому горению" при формировании программ Союзного государства."Культура, наука и образование – это главная составляющая национальной безопасности государства, краеугольный камень бытия любого государства. У меня очень большая просьба к министерствам: мы должны увеличивать количество программ, и вы должны быть к этому готовы. Если нет денег, будем добиваться того, чтобы они были. В этом году мы предложили уже не 11 проектов, а сорок. Не все готовы выполнить такой объем – пока, но 25 новых программ я прошу профильные министерства рассмотреть серьезно", - Бурляев.Наряду с другими участниками заседания он подчеркнул, как важно помогать инициаторам проектов правильно оформлять заявки, чтобы довести свои идеи до реализации.В числе других инициированных комиссией проектов Бурляев назвал создание в Москве "мощнейшего творческого форума, укрепляющего дух славянской культуры"."Руководство Парламентского Собрания одобрило эту идею. Кроме того, мы выступили с инициативой создать в рамках этого форума, который, я надеюсь, появится в 2024 году, премию Союзного государства в области кино, театра, музыки, литературы и живописи. Далее мы предложили снять серию мини-фильмов – до трех минут – о героях России и Беларуси, о их судьбах и подвиге. Идея также одобрена, и я верю, что эти фильмы будут очень важны для подрастающего поколения. А еще по инициативе комитета уже создан Сводный молодежный хор России и Беларуси, и есть задумка соединить его со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром Юрия Башмета при участии и белорусских музыкантов", - сказал председатель комиссии.Первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада, в свою очередь, добавил, что белорусская молодежь уже готова приступить к репетициям.Очередное заседание комиссии пройдет во втором квартале текущего года в белорусском Полоцке.

https://ria.ru/20230225/soyuz-1854280746.html

https://ria.ru/20221219/molodezh-1839796065.html

https://ria.ru/20221125/burlyaev-1834133290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, николай бурляев, свято-троицкая сергиева лавра, московская духовная академия, госдума рф