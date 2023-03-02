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Старт созданию технопарков профобразования дали в Нижнем Новгороде и Калуге - РИА Новости, 03.03.2023
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Нижегородская область
 
18:34 02.03.2023 (обновлено: 10:41 03.03.2023)
https://ria.ru/20230302/profobrazovanie-1855542792.html
Старт созданию технопарков профобразования дали в Нижнем Новгороде и Калуге
Старт созданию технопарков профобразования дали в Нижнем Новгороде и Калуге - РИА Новости, 03.03.2023
Старт созданию технопарков профобразования дали в Нижнем Новгороде и Калуге
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт реализации проекта федерального технопарка профессионального... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-02T18:34
2023-03-03T10:41
нижегородская область
калуга
нижний новгород
сергей кравцов
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт реализации проекта федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде и Калуге, передает корреспондент РИА Новости. Технопарк профобразования в Нижнем Новгороде создается на базе исторического комплекса "Нижполиграф", который станет ресурсным центром для повышения квалификации преподавателей колледжей и техникумов со всей России, а также для обучения тысяч студентов востребованным рабочим специальностям. "Мы прекрасно понимаем, что от качества среднего профессионального образования зависит экономика, развитие малого и среднего бизнеса... Сегодня среднее специальное образование готовит профессионалов, готовит специалистов своего дела, эти специальности востребованы, действительно очень важно готовить мастеров производственного обучения со всей страны", - заявил Кравцов. Он отметил, что сейчас идет подготовка технопарка в Калуге, и подчеркнул, что "два таких крупных федеральных объекта позволят максимально дать динамику развития экономики". В свою очередь губернатор Нижегородской области отметил, что создание технопарка - знаковый проект в области профобразования. "Нижегородская область обладает огромным промышленным потенциалом. Для нас развитие среднего профессионального образования является приоритетом", - сказал глава региона. Никитин подчеркнул, что на предприятиях не хватает высококвалифицированных кадров, в том числе рабочих специальностей. На территории "Нижполиграфа" будет создано единое образовательное пространство, на котором разместится около 50 учебных мастерских и производственных площадок. Центр станет одной из крупнейших площадок страны по проведению чемпионатов профессионального мастерства. Технопарк создадут в три этапа: в 2023 году будут созданы первые мастерские, реализация второго и третьего этапов проекта запланирована на 2024 и 2025 годы. Подключившийся к церемонии по видео-конференц-связи заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов рассказал, что на территории создаваемого в Калуге технопарка на площади 28,5 тысячи квадратных метров будут размещены 24 современных высокотехнологичных мастерских по таким специальностям, как робототехника, создание композитных материалов. Здесь ежегодно по программам профессиональной подготовки будут обучаться свыше 5 тысяч человек. "В 2022 году было закуплено большое количество оборудования... В августе здесь планируется завершить все строительно-монтажные работы и установить оборудование, чтобы 1 сентября запустить образовательный процесс совместно с институтом развития профессионального образования", - сказал Горобцов. Он уверен, что технопарк будет востребован не только для Калужской области, но и для всех соседних регионов Центрального федерального округа.
https://ria.ru/20230222/nizhpoligraf-1853649205.html
https://ria.ru/20221201/ekotekhnopark-1835720862.html
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калуга, нижний новгород, сергей кравцов, глеб никитин
Нижегородская область, Калуга, Нижний Новгород, Сергей Кравцов, Глеб Никитин

Старт созданию технопарков профобразования дали в Нижнем Новгороде и Калуге

© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт реализации проекта федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде и Калуге
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт реализации проекта федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде и Калуге - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт реализации проекта федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде и Калуге
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт реализации проекта федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде и Калуге, передает корреспондент РИА Новости.
Технопарк профобразования в Нижнем Новгороде создается на базе исторического комплекса "Нижполиграф", который станет ресурсным центром для повышения квалификации преподавателей колледжей и техникумов со всей России, а также для обучения тысяч студентов востребованным рабочим специальностям.
"Мы прекрасно понимаем, что от качества среднего профессионального образования зависит экономика, развитие малого и среднего бизнеса... Сегодня среднее специальное образование готовит профессионалов, готовит специалистов своего дела, эти специальности востребованы, действительно очень важно готовить мастеров производственного обучения со всей страны", - заявил Кравцов. Он отметил, что сейчас идет подготовка технопарка в Калуге, и подчеркнул, что "два таких крупных федеральных объекта позволят максимально дать динамику развития экономики".
В свою очередь губернатор Нижегородской области отметил, что создание технопарка - знаковый проект в области профобразования. "Нижегородская область обладает огромным промышленным потенциалом. Для нас развитие среднего профессионального образования является приоритетом", - сказал глава региона.
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"Нижполиграф" станет федеральным технопарком профобразования
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Никитин подчеркнул, что на предприятиях не хватает высококвалифицированных кадров, в том числе рабочих специальностей. На территории "Нижполиграфа" будет создано единое образовательное пространство, на котором разместится около 50 учебных мастерских и производственных площадок. Центр станет одной из крупнейших площадок страны по проведению чемпионатов профессионального мастерства. Технопарк создадут в три этапа: в 2023 году будут созданы первые мастерские, реализация второго и третьего этапов проекта запланирована на 2024 и 2025 годы.
Подключившийся к церемонии по видео-конференц-связи заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов рассказал, что на территории создаваемого в Калуге технопарка на площади 28,5 тысячи квадратных метров будут размещены 24 современных высокотехнологичных мастерских по таким специальностям, как робототехника, создание композитных материалов. Здесь ежегодно по программам профессиональной подготовки будут обучаться свыше 5 тысяч человек.
"В 2022 году было закуплено большое количество оборудования... В августе здесь планируется завершить все строительно-монтажные работы и установить оборудование, чтобы 1 сентября запустить образовательный процесс совместно с институтом развития профессионального образования", - сказал Горобцов. Он уверен, что технопарк будет востребован не только для Калужской области, но и для всех соседних регионов Центрального федерального округа.
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Нижегородская областьКалугаНижний НовгородСергей КравцовГлеб Никитин
 
 
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