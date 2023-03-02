https://ria.ru/20230302/prilozhenie-1855275580.html
Приложения "Тинькофф" пропали из App Store
Приложения "Тинькофф" пропали из App Store - РИА Новости, 02.03.2023
Приложения "Тинькофф" пропали из App Store
Приложение "Тинькофф банка" недоступно в магазине приложений для iOS App Store, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:43
2023-03-02T09:43
2023-03-02T10:01
экономика
евросоюз
google
apple ios
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Приложение "Тинькофф банка" недоступно в магазине приложений для iOS App Store, убедился корреспондент РИА Новости.Также недоступны другие продукты компании — приложения "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф Мобаил".При этом в магазине другой операционной системы — Google Play — все эти сервисы присутствуют.На прошлой неделе "Тинькофф" попал в десятый пакет европейских санкций против России. В банке заявили, что не ожидают влияния рестрикций на доступность своих приложений.Кроме того, "Тинькофф инвестиции" пообещали перевести активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию. При этом привычные сервисы должны быть доступны в полном объеме.
https://ria.ru/20230113/tinkoff-1844633752.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, google, apple ios, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Евросоюз, Google, Apple iOS, Тинькофф. Кредитные Системы
Приложения "Тинькофф" пропали из App Store
Приложение "Тинькофф банка" исчезло из App Store, при этом в Google Play оно есть
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Приложение "Тинькофф банка" недоступно в магазине приложений для iOS App Store, убедился корреспондент РИА Новости.
Также недоступны другие продукты компании — приложения "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф Мобаил".
При этом в магазине другой операционной системы — Google Play — все эти сервисы присутствуют.
На прошлой неделе "Тинькофф" попал в десятый пакет европейских санкций против России. В банке заявили, что не ожидают влияния рестрикций на доступность своих приложений.
Кроме того, "Тинькофф инвестиции" пообещали перевести активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию. При этом привычные сервисы должны быть доступны в полном объеме.
"Тинькофф банк" отменит владельцам дебетовых карт проценты на остаток