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Приложения "Тинькофф" пропали из App Store - РИА Новости, 02.03.2023
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09:43 02.03.2023 (обновлено: 10:01 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/prilozhenie-1855275580.html
Приложения "Тинькофф" пропали из App Store
Приложения "Тинькофф" пропали из App Store - РИА Новости, 02.03.2023
Приложения "Тинькофф" пропали из App Store
Приложение "Тинькофф банка" недоступно в магазине приложений для iOS App Store, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:43
2023-03-02T10:01
экономика
евросоюз
google
apple ios
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Приложение "Тинькофф банка" недоступно в магазине приложений для iOS App Store, убедился корреспондент РИА Новости.Также недоступны другие продукты компании — приложения "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф Мобаил".При этом в магазине другой операционной системы — Google Play — все эти сервисы присутствуют.На прошлой неделе "Тинькофф" попал в десятый пакет европейских санкций против России. В банке заявили, что не ожидают влияния рестрикций на доступность своих приложений.Кроме того, "Тинькофф инвестиции" пообещали перевести активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию. При этом привычные сервисы должны быть доступны в полном объеме.
https://ria.ru/20230113/tinkoff-1844633752.html
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экономика, евросоюз, google, apple ios, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Евросоюз, Google, Apple iOS, Тинькофф. Кредитные Системы
Приложения "Тинькофф" пропали из App Store

Приложение "Тинькофф банка" исчезло из App Store, при этом в Google Play оно есть

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПервый банкомат собственного производства банка "Тинькофф" в Москве
Первый банкомат собственного производства банка Тинькофф в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Первый банкомат собственного производства банка "Тинькофф" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Приложение "Тинькофф банка" недоступно в магазине приложений для iOS App Store, убедился корреспондент РИА Новости.
Также недоступны другие продукты компании — приложения "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф Мобаил".
При этом в магазине другой операционной системы — Google Play — все эти сервисы присутствуют.
На прошлой неделе "Тинькофф" попал в десятый пакет европейских санкций против России. В банке заявили, что не ожидают влияния рестрикций на доступность своих приложений.
Кроме того, "Тинькофф инвестиции" пообещали перевести активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию. При этом привычные сервисы должны быть доступны в полном объеме.
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ЭкономикаЕвросоюзGoogleApple iOSТинькофф. Кредитные Системы
 
 
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