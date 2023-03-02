https://ria.ru/20230302/prilozhenie-1855275580.html

Приложения "Тинькофф" пропали из App Store

Приложения "Тинькофф" пропали из App Store - РИА Новости, 02.03.2023

Приложения "Тинькофф" пропали из App Store

Приложение "Тинькофф банка" недоступно в магазине приложений для iOS App Store, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:43

2023-03-02T09:43

2023-03-02T10:01

экономика

евросоюз

google

apple ios

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Приложение "Тинькофф банка" недоступно в магазине приложений для iOS App Store, убедился корреспондент РИА Новости.Также недоступны другие продукты компании — приложения "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф Мобаил".При этом в магазине другой операционной системы — Google Play — все эти сервисы присутствуют.На прошлой неделе "Тинькофф" попал в десятый пакет европейских санкций против России. В банке заявили, что не ожидают влияния рестрикций на доступность своих приложений.Кроме того, "Тинькофф инвестиции" пообещали перевести активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию. При этом привычные сервисы должны быть доступны в полном объеме.

https://ria.ru/20230113/tinkoff-1844633752.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, евросоюз, google, apple ios, тинькофф. кредитные системы