https://ria.ru/20230302/pridnestrove-1855431861.html

Приднестровье занимает миролюбивую позицию, заявили в МИД

Приднестровье занимает миролюбивую позицию, заявили в МИД - РИА Новости, 02.03.2023

Приднестровье занимает миролюбивую позицию, заявили в МИД

МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что Тирасполь в вопросе конфликта Москвы и Киева занимает миролюбивую позицию и не представляет... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:01

2023-03-02T17:01

2023-03-02T17:06

в мире

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854163261_0:53:3544:2047_1920x0_80_0_0_11fa12bff8983b2579eb0c63ffeb4c1d.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что Тирасполь в вопросе конфликта Москвы и Киева занимает миролюбивую позицию и не представляет для кого-либо угрозы. "С первого дня российско-украинского конфликта Приднестровье занимает последовательную миролюбивую позицию, прилагая все усилия для поддержания мира и стабильности", - заявили в министерстве в интервью американскому изданию Newsweek. В ведомстве отметили, что "нет оснований считать Приднестровье угрозой для кого-либо или использовать силовую риторику". "Мы выступаем за разрешение любых споров и противоречий за столом переговоров и привержены мирному диалогу как с Молдавией и Украиной, так и с другими международными партнерами", - добавили в министерстве. Что касается "возможных провокаций и иных агрессивных действий против мирного Приднестровья", в Тирасполе "не хотят какого-либо негативного развития ситуации", подчеркнули в МИД непризнанной республики. "Но, безусловно, наше государство вместе с вооруженными силами сделает все необходимое для защиты граждан", - добавили в ведомстве. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html

https://ria.ru/20230302/vsu-1855378322.html

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика