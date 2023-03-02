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Приднестровье занимает миролюбивую позицию, заявили в МИД - РИА Новости, 02.03.2023
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17:01 02.03.2023 (обновлено: 17:06 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/pridnestrove-1855431861.html
Приднестровье занимает миролюбивую позицию, заявили в МИД
Приднестровье занимает миролюбивую позицию, заявили в МИД - РИА Новости, 02.03.2023
Приднестровье занимает миролюбивую позицию, заявили в МИД
МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что Тирасполь в вопросе конфликта Москвы и Киева занимает миролюбивую позицию и не представляет... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:01
2023-03-02T17:06
в мире
молдавия
тирасполь
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что Тирасполь в вопросе конфликта Москвы и Киева занимает миролюбивую позицию и не представляет для кого-либо угрозы. "С первого дня российско-украинского конфликта Приднестровье занимает последовательную миролюбивую позицию, прилагая все усилия для поддержания мира и стабильности", - заявили в министерстве в интервью американскому изданию Newsweek. В ведомстве отметили, что "нет оснований считать Приднестровье угрозой для кого-либо или использовать силовую риторику". "Мы выступаем за разрешение любых споров и противоречий за столом переговоров и привержены мирному диалогу как с Молдавией и Украиной, так и с другими международными партнерами", - добавили в министерстве. Что касается "возможных провокаций и иных агрессивных действий против мирного Приднестровья", в Тирасполе "не хотят какого-либо негативного развития ситуации", подчеркнули в МИД непризнанной республики. "Но, безусловно, наше государство вместе с вооруженными силами сделает все необходимое для защиты граждан", - добавили в ведомстве. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html
https://ria.ru/20230302/vsu-1855378322.html
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в мире, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Приднестровье занимает миролюбивую позицию, заявили в МИД

МИД Приднестровья: Тирасполь занимает миролюбивую позицию по конфликту Москвы и Киева

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Тирасполь. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что Тирасполь в вопросе конфликта Москвы и Киева занимает миролюбивую позицию и не представляет для кого-либо угрозы.
"С первого дня российско-украинского конфликта Приднестровье занимает последовательную миролюбивую позицию, прилагая все усилия для поддержания мира и стабильности", - заявили в министерстве в интервью американскому изданию Newsweek.
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В ведомстве отметили, что "нет оснований считать Приднестровье угрозой для кого-либо или использовать силовую риторику".
"Мы выступаем за разрешение любых споров и противоречий за столом переговоров и привержены мирному диалогу как с Молдавией и Украиной, так и с другими международными партнерами", - добавили в министерстве.
Что касается "возможных провокаций и иных агрессивных действий против мирного Приднестровья", в Тирасполе "не хотят какого-либо негативного развития ситуации", подчеркнули в МИД непризнанной республики. "Но, безусловно, наше государство вместе с вооруженными силами сделает все необходимое для защиты граждан", - добавили в ведомстве.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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