https://ria.ru/20230302/pozhar-1855311935.html

В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом

В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом - РИА Новости, 02.03.2023

В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом

Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны, оперативные и экстренные службы работают на месте. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:43

2023-03-02T11:43

2023-03-02T18:01

происшествия

брянская область

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БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны, оперативные и экстренные службы работают на месте."Еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230302/elektrichestvo-1855452323.html

брянская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, брянская область