https://ria.ru/20230302/pozhar-1855311935.html
В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом
В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом - РИА Новости, 02.03.2023
В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом
Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны, оперативные и экстренные службы работают на месте. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:43
2023-03-02T11:43
2023-03-02T18:01
происшествия
брянская область
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БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны, оперативные и экстренные службы работают на месте."Еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230302/elektrichestvo-1855452323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом
В селе Сушаны Брянской области из-за сброса с БПЛА загорелся жилой дом