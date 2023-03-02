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В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом - РИА Новости, 02.03.2023
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11:43 02.03.2023 (обновлено: 18:01 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/pozhar-1855311935.html
В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом
В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом - РИА Новости, 02.03.2023
В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом
Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны, оперативные и экстренные службы работают на месте. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:43
2023-03-02T18:01
происшествия
брянская область
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БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны, оперативные и экстренные службы работают на месте."Еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
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происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом

В селе Сушаны Брянской области из-за сброса с БПЛА загорелся жилой дом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны, оперативные и экстренные службы работают на месте.
"Еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Электростанция - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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ПроисшествияБрянская область
 
 
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