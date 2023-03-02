https://ria.ru/20230302/poslanie-1855422844.html

В Госдуме разработают план законодательного обеспечения послания президента

В Госдуме разработают план законодательного обеспечения послания президента - РИА Новости, 02.03.2023

В Госдуме разработают план законодательного обеспечения послания президента

В ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, утвержден план по законодательному обеспечению послания президента России Владимира Путина... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:45

2023-03-02T16:45

2023-03-02T16:45

политика

россия

владимир путин

александр жуков

госдума рф

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, утвержден план по законодательному обеспечению послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, документ будет представлен на Совет ГД, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Путин 21 февраля в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. "В ближайшее время мы соберем депутатскую рабочую группу, утвердим и представим на рассмотрение Совета Государственной думы план первоочередных мер по законодательному обеспечению послания", - сказал Жуков в ходе пленарного заседания. Он добавил, что законопроекты, которые включены в этот план, будут рассмотрены в первоочередном порядке. "Естественно, что законопроекты, которые будут включены в этот план, мы будем рассматривать палатой в первоочередном порядке", - отметил он.

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политика, россия, владимир путин, александр жуков, госдума рф