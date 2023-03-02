https://ria.ru/20230302/pogoda-1855267481.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, вечерний снегопад и не выше минус 1 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:47
2023-03-02T08:47
2023-03-02T08:47
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, вечерний снегопад и не выше минус 1 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода в Москве обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, а вечером влиянием тёплого атмосферного фронта. Поэтому ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, утром местами возможен небольшой снег, но в основном он пройдёт по окрестностям Москвы с северо-запада, запада, юго-запада. Но основной снег обложного характера пойдёт вечером, к 18 часам. Ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду", - рассказал Тишковец. Он отметил, что температура воздуха в Москве составит минус 1 - минус 3, по области - ноль - минус 5. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Тишковец: небольшой минус и вечерний снегопад ожидаются в Москве в четверг
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, вечерний снегопад и не выше минус 1 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, а вечером влиянием тёплого атмосферного фронта. Поэтому ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, утром местами возможен небольшой снег, но в основном он пройдёт по окрестностям Москвы с северо-запада, запада, юго-запада. Но основной снег обложного характера пойдёт вечером, к 18 часам. Ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что температура воздуха в Москве составит минус 1 - минус 3, по области - ноль - минус 5. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.
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