https://ria.ru/20230302/pogoda-1855267481.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, вечерний снегопад и не выше минус 1 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:47

2023-03-02T08:47

2023-03-02T08:47

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, вечерний снегопад и не выше минус 1 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода в Москве обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, а вечером влиянием тёплого атмосферного фронта. Поэтому ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, утром местами возможен небольшой снег, но в основном он пройдёт по окрестностям Москвы с северо-запада, запада, юго-запада. Но основной снег обложного характера пойдёт вечером, к 18 часам. Ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду", - рассказал Тишковец. Он отметил, что температура воздуха в Москве составит минус 1 - минус 3, по области - ноль - минус 5. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"