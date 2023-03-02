https://ria.ru/20230302/pogibshie-1855443692.html

Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух

Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух - РИА Новости, 02.03.2023

Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух

В результате атаки диверсантов в брянском селе Любечане погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:30

2023-03-02T17:30

2023-03-02T20:19

брянская область

происшествия

климовский район

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В результате атаки диверсантов в брянском селе Любечане погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения", — говорится в записи.Как заявил ранее глава региона, утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль — изначально было известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ рассказали, что на месте атаки проводится спецоперация с участием сил Минобороны. Как утверждается, сейчас ситуация в области находится под контролем. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".

https://ria.ru/20230302/ataka-1855425149.html

брянская область

климовский район

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Екатерина Зайцева

брянская область, происшествия, климовский район, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)