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Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух - РИА Новости, 02.03.2023
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17:30 02.03.2023 (обновлено: 20:19 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/pogibshie-1855443692.html
Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух
Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух - РИА Новости, 02.03.2023
Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух
В результате атаки диверсантов в брянском селе Любечане погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:30
2023-03-02T20:19
брянская область
происшествия
климовский район
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В результате атаки диверсантов в брянском селе Любечане погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения", — говорится в записи.Как заявил ранее глава региона, утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль — изначально было известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ рассказали, что на месте атаки проводится спецоперация с участием сил Минобороны. Как утверждается, сейчас ситуация в области находится под контролем. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".
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брянская область
климовский район
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брянская область, происшествия, климовский район, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Брянская область, Происшествия, Климовский район, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что число погибших из-за действий ДРГ выросло до двух

© РИА Новости / Евгений Биятов Сотрудники Росгвардии и ФСБ
 Сотрудники Росгвардии и ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Сотрудники Росгвардии и ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В результате атаки диверсантов в брянском селе Любечане погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения", — говорится в записи.
Как заявил ранее глава региона, утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль — изначально было известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.
Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.
В ФСБ рассказали, что на месте атаки проводится спецоперация с участием сил Минобороны. Как утверждается, сейчас ситуация в области находится под контролем. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
ФСБ раскрыла детали нападения украинских диверсантов в Брянской области
Вчера, 16:48
 
Брянская областьПроисшествияКлимовский районАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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