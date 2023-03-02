https://ria.ru/20230302/pogibshie-1855443692.html
Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух
Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух - РИА Новости, 02.03.2023
Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух
В результате атаки диверсантов в брянском селе Любечане погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:30
2023-03-02T17:30
2023-03-02T20:19
брянская область
происшествия
климовский район
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В результате атаки диверсантов в брянском селе Любечане погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения", — говорится в записи.Как заявил ранее глава региона, утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль — изначально было известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ рассказали, что на месте атаки проводится спецоперация с участием сил Минобороны. Как утверждается, сейчас ситуация в области находится под контролем. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".
https://ria.ru/20230302/ataka-1855425149.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, климовский район, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Брянская область, Происшествия, Климовский район, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Число погибших при атаке украинской ДРГ в селе Любечане выросло до двух
Брянский губернатор Богомаз сообщил, что число погибших из-за действий ДРГ выросло до двух