https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855288191.html

В Подмосковье несколько жильцов дома отравились средством против тараканов

В Подмосковье несколько жильцов дома отравились средством против тараканов - РИА Новости, 02.03.2023

В Подмосковье несколько жильцов дома отравились средством против тараканов

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Подольске на недомогание пожаловались несколько жильцов дома, в магазине на первом этажен которого... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:37

2023-03-02T10:37

2023-03-02T10:49

происшествия

московская область (подмосковье)

подольск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Подольске на недомогание пожаловались несколько жильцов дома, в магазине на первом этажен которого травили тараканов, а подростка госпитализировали, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление нескольких жильцов многоквартирного дома, среди которых ребёнок (ч.2 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 1 марта в больницу был доставлен подросток с диагнозом "отек Квинке". С жалобами на недомогание обратились еще несколько жильцов того же дома. "Граждане сообщают, что вечером чувствовали резкий запах после распыления вещества, направленного на устранение тараканов в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома. После этого они почувствовали слабость, недомогание и обратились за медицинской помощью", - отметили в ведомстве. Отмечается, что в настоящее время на месте работают следовали и криминалисты. По предварительным данным, с признаками отравления всего обратилось пять человек, среди которых несовершеннолетний. В Telegram-канале прокуратуры Московской области сообщили, что после отравления пяти жителей жилого дома в городском округе Подольск организована проверка.

https://ria.ru/20230216/eda-1852350183.html

https://ria.ru/20220514/tarakany-1788506463.html

московская область (подмосковье)

подольск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), подольск, россия, следственный комитет россии (ск рф)