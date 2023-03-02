https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855288191.html
В Подмосковье несколько жильцов дома отравились средством против тараканов
В Подмосковье несколько жильцов дома отравились средством против тараканов - РИА Новости, 02.03.2023
В Подмосковье несколько жильцов дома отравились средством против тараканов
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Подольске на недомогание пожаловались несколько жильцов дома, в магазине на первом этажен которого... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:37
2023-03-02T10:37
2023-03-02T10:49
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Подольске на недомогание пожаловались несколько жильцов дома, в магазине на первом этажен которого травили тараканов, а подростка госпитализировали, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление нескольких жильцов многоквартирного дома, среди которых ребёнок (ч.2 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 1 марта в больницу был доставлен подросток с диагнозом "отек Квинке". С жалобами на недомогание обратились еще несколько жильцов того же дома. "Граждане сообщают, что вечером чувствовали резкий запах после распыления вещества, направленного на устранение тараканов в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома. После этого они почувствовали слабость, недомогание и обратились за медицинской помощью", - отметили в ведомстве. Отмечается, что в настоящее время на месте работают следовали и криминалисты. По предварительным данным, с признаками отравления всего обратилось пять человек, среди которых несовершеннолетний. В Telegram-канале прокуратуры Московской области сообщили, что после отравления пяти жителей жилого дома в городском округе Подольск организована проверка.
https://ria.ru/20230216/eda-1852350183.html
https://ria.ru/20220514/tarakany-1788506463.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), подольск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Подольск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье несколько жильцов дома отравились средством против тараканов
СК завел дело из-за отека Квинке у подростка после травли тараканов в магазине в Подольске
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Подольске на недомогание пожаловались несколько жильцов дома, в магазине на первом этажен которого травили тараканов, а подростка госпитализировали, сообщается в Telegram-канале
подмосковного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление нескольких жильцов многоквартирного дома, среди которых ребёнок (ч.2 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, вечером 1 марта в больницу был доставлен подросток с диагнозом "отек Квинке". С жалобами на недомогание обратились еще несколько жильцов того же дома. "Граждане сообщают, что вечером чувствовали резкий запах после распыления вещества, направленного на устранение тараканов в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома. После этого они почувствовали слабость, недомогание и обратились за медицинской помощью", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время на месте работают следовали и криминалисты. По предварительным данным, с признаками отравления всего обратилось пять человек, среди которых несовершеннолетний.
В Telegram-канале прокуратуры Московской области сообщили, что после отравления пяти жителей жилого дома в городском округе Подольск организована проверка.
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