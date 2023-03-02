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Лавров назвал цель визита Блинкена в Центральную Азию
Лавров назвал цель визита Блинкена в Центральную Азию - РИА Новости, 02.03.2023
Лавров назвал цель визита Блинкена в Центральную Азию
Цель повышенной активности США в СНГ в том, чтобы эти страны не сохраняли добрые отношения с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:51
2023-03-02T14:51
2023-03-02T14:51
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Цель повышенной активности США в СНГ в том, чтобы эти страны не сохраняли добрые отношения с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Центральную Азию."То, что сейчас мы наблюдаем повышенную активность не только американцев, но и европейцев, и англичан, конечно, в развивающемся мире и особенно на пространстве СНГ, - это как раз линия, а они не скрывают, что они там работают против того, чтобы эти страны сохраняли добрые отношения с РФ", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД G20.Он отметил, что Запад предлагает действовать по принципу "занимайте сторону победителя, Россия потерпит крах, поэтому определяйтесь заранее".
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В мире, США, Россия, Центральная Азия, СНГ
Лавров назвал цель визита Блинкена в Центральную Азию
Лавров: цель повышенной активности США в СНГ в изменении отношений стран региона с Россией
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Цель повышенной активности США в СНГ в том, чтобы эти страны не сохраняли добрые отношения с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Центральную Азию.
"То, что сейчас мы наблюдаем повышенную активность не только американцев, но и европейцев, и англичан, конечно, в развивающемся мире и особенно на пространстве СНГ, - это как раз линия, а они не скрывают, что они там работают против того, чтобы эти страны сохраняли добрые отношения с РФ", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД G20.
Он отметил, что Запад предлагает действовать по принципу "занимайте сторону победителя, Россия потерпит крах, поэтому определяйтесь заранее".
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