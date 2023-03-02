https://ria.ru/20230302/otdeleniya-1855323490.html
В Тверской области открыты отделения Российского движения детей и молодежи
В Тверской области открыты отделения Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 02.03.2023
В Тверской области открыты отделения Российского движения детей и молодежи
В Тверской области начали работу 84 первичных отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:18
2023-03-02T12:18
2023-03-02T12:18
тверская область
игорь руденя
тверская область
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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ТВЕРЬ, 2 мар – РИА Новости. В Тверской области начали работу 84 первичных отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых", сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя накануне провел совещание, посвященное вопросам обеспечения работы Российского движения детей и молодежи "Движение первых" на территории Верхневолжья. "Движение дает возможность самореализации и вовлечения в созидательную деятельность каждого ребёнка и подростка, их формирования как личностей и граждан России на основе традиционных ценностей", -отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.В Тверской области создано региональное отделение движения детей и молодежи, формируются муниципальные и первичные отделения организации. В течение года они появятся в школах, колледжах, вузах, учреждениях культуры, спорта и молодежных центрах региона. На официальном сайте "Движения первых" зарегистрировано почти 4 тысячи пользователей из Верхневолжья.В основу деятельности регионального отделения вошли 12 направлений: патриотизм и историческая память, волонтерство, труд и профессия, здоровый образ жизни, спорт, культура и искусство, образование, наука и технологии, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, туризм и путешествия, экология и охрана природы. В 2023 году "Движение первых" планирует провести порядка 500 региональных и муниципальных мероприятий, в том числе форумов, слетов, квестов и лагерей актива.Сегодня в Тверской области проживает 302,8 тысячи школьников и студентов в возрасте от 6 до 19 лет, которые могут присоединиться к работе движения детей и молодежи Верхневолжья. Ожидается, что в деятельность "Движения первых" лишь за первый год его существования будут вовлечены более 34 тысяч представителей подрастающего поколения региона, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230222/initsiativy-1853779350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"
ТВЕРЬ, 2 мар – РИА Новости. В Тверской области начали работу 84 первичных отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор региона Игорь Руденя
накануне провел совещание, посвященное вопросам обеспечения работы Российского движения детей и молодежи "Движение первых" на территории Верхневолжья. "Движение дает возможность самореализации и вовлечения в созидательную деятельность каждого ребёнка и подростка, их формирования как личностей и граждан России
на основе традиционных ценностей", -отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
В Тверской области создано региональное отделение движения детей и молодежи, формируются муниципальные и первичные отделения организации. В течение года они появятся в школах, колледжах, вузах, учреждениях культуры, спорта и молодежных центрах региона. На официальном сайте "Движения первых" зарегистрировано почти 4 тысячи пользователей из Верхневолжья.
В основу деятельности регионального отделения вошли 12 направлений: патриотизм и историческая память, волонтерство, труд и профессия, здоровый образ жизни, спорт, культура и искусство, образование, наука и технологии, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, туризм и путешествия, экология и охрана природы. В 2023 году "Движение первых" планирует провести порядка 500 региональных и муниципальных мероприятий, в том числе форумов, слетов, квестов и лагерей актива.
В Тверской области реализуют программу поддержки студенческих инициатив
Сегодня в Тверской области проживает 302,8 тысячи школьников и студентов в возрасте от 6 до 19 лет, которые могут присоединиться к работе движения детей и молодежи Верхневолжья. Ожидается, что в деятельность "Движения первых" лишь за первый год его существования будут вовлечены более 34 тысяч представителей подрастающего поколения региона, отметили в пресс-службе.