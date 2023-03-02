https://ria.ru/20230302/otdeleniya-1855323490.html

В Тверской области открыты отделения Российского движения детей и молодежи

В Тверской области открыты отделения Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 02.03.2023

В Тверской области открыты отделения Российского движения детей и молодежи

В Тверской области начали работу 84 первичных отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:18

2023-03-02T12:18

2023-03-02T12:18

тверская область

игорь руденя

тверская область

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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ТВЕРЬ, 2 мар – РИА Новости. В Тверской области начали работу 84 первичных отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых", сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя накануне провел совещание, посвященное вопросам обеспечения работы Российского движения детей и молодежи "Движение первых" на территории Верхневолжья. "Движение дает возможность самореализации и вовлечения в созидательную деятельность каждого ребёнка и подростка, их формирования как личностей и граждан России на основе традиционных ценностей", -отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.В Тверской области создано региональное отделение движения детей и молодежи, формируются муниципальные и первичные отделения организации. В течение года они появятся в школах, колледжах, вузах, учреждениях культуры, спорта и молодежных центрах региона. На официальном сайте "Движения первых" зарегистрировано почти 4 тысячи пользователей из Верхневолжья.В основу деятельности регионального отделения вошли 12 направлений: патриотизм и историческая память, волонтерство, труд и профессия, здоровый образ жизни, спорт, культура и искусство, образование, наука и технологии, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, туризм и путешествия, экология и охрана природы. В 2023 году "Движение первых" планирует провести порядка 500 региональных и муниципальных мероприятий, в том числе форумов, слетов, квестов и лагерей актива.Сегодня в Тверской области проживает 302,8 тысячи школьников и студентов в возрасте от 6 до 19 лет, которые могут присоединиться к работе движения детей и молодежи Верхневолжья. Ожидается, что в деятельность "Движения первых" лишь за первый год его существования будут вовлечены более 34 тысяч представителей подрастающего поколения региона, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230222/initsiativy-1853779350.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"