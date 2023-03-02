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ГД одобрила проект о лишении свободы до 12 лет за незаконный экспорт оружия - РИА Новости, 02.03.2023
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14:13 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/oruzhie-1855369352.html
ГД одобрила проект о лишении свободы до 12 лет за незаконный экспорт оружия
ГД одобрила проект о лишении свободы до 12 лет за незаконный экспорт оружия - РИА Новости, 02.03.2023
ГД одобрила проект о лишении свободы до 12 лет за незаконный экспорт оружия
Госдума в четверг приняла во втором чтении правительственный законопроект об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:13
2023-03-02T14:13
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума в четверг приняла во втором чтении правительственный законопроект об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей за незаконные экспорт из РФ или передачу иностранному лицу вооружения или военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. "Законопроектом предлагается в статье 189 УК РФ отнести к предмету преступления товары и технологии, вооружение и военную технику, работы, услуги, в отношении которых установлен экспортный контроль, а также расширить перечень лиц, незаконно их получающих", - уточняется в пояснительных материалах. Также документом предлагается установить повышенные меры ответственности за незаконные экспорт, передачу и контрабанду оружия массового поражения, средств его доставки, а также предметов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Незаконные экспорт из РФ или передача иностранному лицу вооружения или военной техники, товаров или технологий, будут наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием служебного положения, а также в отношении оружия массового поражения или технологий для его создания, деяние повлечет лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. В случае, если преступление совершено организованной группой, виновных будет ждать лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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Россия, Госдума РФ
ГД одобрила проект о лишении свободы до 12 лет за незаконный экспорт оружия

Госдума одобрила проект о лишении свободы сроком до 12 лет за незаконный экспорт оружия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума в четверг приняла во втором чтении правительственный законопроект об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей за незаконные экспорт из РФ или передачу иностранному лицу вооружения или военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
"Законопроектом предлагается в статье 189 УК РФ отнести к предмету преступления товары и технологии, вооружение и военную технику, работы, услуги, в отношении которых установлен экспортный контроль, а также расширить перечень лиц, незаконно их получающих", - уточняется в пояснительных материалах.
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Также документом предлагается установить повышенные меры ответственности за незаконные экспорт, передачу и контрабанду оружия массового поражения, средств его доставки, а также предметов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.
Незаконные экспорт из РФ или передача иностранному лицу вооружения или военной техники, товаров или технологий, будут наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием служебного положения, а также в отношении оружия массового поражения или технологий для его создания, деяние повлечет лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
В случае, если преступление совершено организованной группой, виновных будет ждать лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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