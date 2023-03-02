https://ria.ru/20230302/opros-1855487506.html

Опрос: за партию Вагенкнехт готовы проголосовать 19 процентов жителей ФРГ

Опрос: за партию Вагенкнехт готовы проголосовать 19 процентов жителей ФРГ - РИА Новости, 02.03.2023

Опрос: за партию Вагенкнехт готовы проголосовать 19 процентов жителей ФРГ

Каждый пятый житель ФРГ отдал бы свой голос за Левую партию Сары Вагенкнехт, которая 25 февраля организовала крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T20:50

2023-03-02T20:50

2023-03-02T20:51

в мире

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украина

олаф шольц

левая (партия)

сара вагенкнехт

берлин (город)

христианско-социальный союз

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Каждый пятый житель ФРГ отдал бы свой голос за Левую партию Сары Вагенкнехт, которая 25 февраля организовала крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия, сообщил немецкий журнал Focus со ссылкой на данные своего опроса. Отмечается, что опрос провел институт изучения общественного мнения Kantar специально для журнала. "Партия, возглавляемая ею, имела бы потенциал избирателей в 19%", - отмечает издание, ссылаясь на результаты опроса. Уточняется, что наибольшую поддержку партия Вагенкнехт получила бы среди сторонников правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии". Также ее активно поддержали бы сторонники Левой партии. Таким образом, поддержку ей оказали бы сторонники тех партий, члены которых преимущественно приняли участие в митинге в Берлине 25 февраля. Примечательно то, что за партию Вагенкнехт отдали бы свои голоса и 26% сторонников СвДП из числа опрошенных респондентов, а также 16% сторонников ХДС/ХСС и 12% сторонников СДПГ. При этом партия, возглавляемая Вагенкнехт, имела бы самый низкий потенциал для голосования среди сторонников "зеленых" - всего 3%. Что касается разницы между Востоком и Западом страны, опрос показал, что 18% жителей западных земель Германии были бы готовы голосовать за партию Вагенкнехт. Среди восточных немцев эта доля почти на десять процентных пунктов выше - 27%. Ранее в столице Германии собралась крупномасштабная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину. В созванном депутатом партии "Левые" Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч протестующих против наращивания поставок оружия на Украину. В преддверии состоявшейся демонстрации на портале change.org была опубликована петиция под названием "манифест за мир", инициаторами которой выступила Вагенкнехт совместно с известным немецким журналистом, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер. Они призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали почти 730 тысяч человек.

https://ria.ru/20230228/bezhentsy-1854910588.html

https://ria.ru/20230225/peregovory-1854300130.html

германия

украина

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в мире, германия, украина, олаф шольц, левая (партия), сара вагенкнехт, берлин (город), христианско-социальный союз