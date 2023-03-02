https://ria.ru/20230302/odessa-1855441476.html

В Одессе переименуют Суворовский и Малиновский районы, пишут СМИ

В Одессе переименуют Суворовский и Малиновский районы, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2023

В Одессе переименуют Суворовский и Малиновский районы, пишут СМИ

Суворовский и Малиновский районы Одессы будут переименовывать, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:26

2023-03-02T17:26

2023-03-02T17:26

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Суворовский и Малиновский районы Одессы будут переименовывать, сообщили местные СМИ. "В Одессе будут менять названия районов. В качестве замены Суворовскому району сейчас рассматривают варианты: Лиманский, Пересыпский и Николаевский. А для Малиновского района — Степовой, Молдаванский и Хаджибейский", - говорится в сообщении в телеграм-канале одесского издания "Думская". Отмечается, что конечные варианты название еще не утверждены, их обсуждают на историко-топонимической комиссии. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230227/odessa-1854517853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, одесса, россия