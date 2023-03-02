https://ria.ru/20230302/obstrel-1855489867.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 02.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и пригород Ясиноватой, выпустив за пять минут 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T21:05

2023-03-02T21:05

2023-03-02T21:05

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

петровский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и пригород Ясиноватой, выпустив за пять минут 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.20 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров..., 20.25 - населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230302/neonatsizm-1855480403.html

донецк

ясиноватая

петровский район

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донецк, ясиноватая, петровский район, сцкк, происшествия