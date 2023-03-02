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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 02.03.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 20.00 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:22
2023-03-02T20:22
2023-03-02T20:22
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.00 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 18.40 ведомство зафиксировало обстрел населенного пункта Пантелеймоновка, в ходе которого было выпущено пять снарядов того же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка