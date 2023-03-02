https://ria.ru/20230302/obstrel-1855470964.html

Украинская артиллерия обстреляла село Корсунка в Херсонской области

Украинская артиллерия обстреляла село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 02.03.2023

Украинская артиллерия обстреляла село Корсунка в Херсонской области

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по селу Корсунка под Новой Каховкой Херсонской области, сообщили власти региона. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:01

2023-03-02T19:01

2023-03-02T19:01

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по селу Корсунка под Новой Каховкой Херсонской области, сообщили власти региона. "Укронацисты нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей села Корсунка Новокаховского городского округа. В результате прилёта украинского снаряда повреждён дом в с.Корсунка, ул.Солодухина, 37. Разрушены стены, крыша, полостью разрушены хозяйственные постройки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Ново-Каховского округа.

https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855395473.html

херсонская область

новая каховка

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происшествия, херсонская область , новая каховка