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Украинская артиллерия обстреляла село Корсунка в Херсонской области
Украинская артиллерия обстреляла село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 02.03.2023
Украинская артиллерия обстреляла село Корсунка в Херсонской области
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по селу Корсунка под Новой Каховкой Херсонской области, сообщили власти региона. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:01
2023-03-02T19:01
2023-03-02T19:01
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по селу Корсунка под Новой Каховкой Херсонской области, сообщили власти региона. "Укронацисты нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей села Корсунка Новокаховского городского округа. В результате прилёта украинского снаряда повреждён дом в с.Корсунка, ул.Солодухина, 37. Разрушены стены, крыша, полостью разрушены хозяйственные постройки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Ново-Каховского округа.
https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855395473.html
херсонская область
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происшествия, херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка
Украинская артиллерия обстреляла село Корсунка в Херсонской области
Власти Херсонской области сообщили об обстреле села Корсунка украинской артиллерией