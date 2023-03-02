Рябков рассказал, к чему ведет поддержка неонацизма на Украине
Рябков: подыгрывание неонацизму Киева ведет к возрождению идеологии расового превосходства
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Подыгрывание украинскому неонацизму и такому же курсу прибалтийских государств по сути ведет к возрождению идеологии расового превосходства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что "киевским режимом на систематической основе попираются основные права и свободы человека", при этом на Украине "открыто действуют неонацистские формирования, радикалы держат в страхе украинское общество".
"Подыгрывание украинскому неонацизму и аналогичному курсу прибалтийских стран, в которых ветеранов подразделений "Ваффен-СС", коллаборационистов и тех, кто совершал военные преступления и преступления против человечности, чествуют как национальных героев и участников национально-освободительных движений, по сути ведет к возрождению идеологии расового превосходства", - сказал Рябков в ходе сегмента высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека.
По его словам, "агрессивное и систематическое уничтожение памятников и монументов в честь тех, кто освобождал Европу и весь мир от нацизма и фашизма, является наглядным свидетельством попыток переписать историю, забыть подвиг наших предков, замолчать ужасы и преступления Второй мировой войны".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.