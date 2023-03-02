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Рябков рассказал, к чему ведет поддержка неонацизма на Украине - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 02.03.2023 (обновлено: 19:53 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/neonatsizm-1855480403.html
Рябков рассказал, к чему ведет поддержка неонацизма на Украине
Рябков рассказал, к чему ведет поддержка неонацизма на Украине - РИА Новости, 02.03.2023
Рябков рассказал, к чему ведет поддержка неонацизма на Украине
Подыгрывание украинскому неонацизму и такому же курсу прибалтийских государств по сути ведет к возрождению идеологии расового превосходства, заявил замглавы МИД РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:52
2023-03-02T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
сергей рябков
оон
киев
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Подыгрывание украинскому неонацизму и такому же курсу прибалтийских государств по сути ведет к возрождению идеологии расового превосходства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что "киевским режимом на систематической основе попираются основные права и свободы человека", при этом на Украине "открыто действуют неонацистские формирования, радикалы держат в страхе украинское общество". "Подыгрывание украинскому неонацизму и аналогичному курсу прибалтийских стран, в которых ветеранов подразделений "Ваффен-СС", коллаборационистов и тех, кто совершал военные преступления и преступления против человечности, чествуют как национальных героев и участников национально-освободительных движений, по сути ведет к возрождению идеологии расового превосходства", - сказал Рябков в ходе сегмента высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека. По его словам, "агрессивное и систематическое уничтожение памятников и монументов в честь тех, кто освобождал Европу и весь мир от нацизма и фашизма, является наглядным свидетельством попыток переписать историю, забыть подвиг наших предков, замолчать ужасы и преступления Второй мировой войны". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230223/neonatsizm-1853904615.html
https://ria.ru/20230120/ideologiya-1846161585.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, сергей рябков, оон, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Сергей Рябков, ООН, Киев
Рябков рассказал, к чему ведет поддержка неонацизма на Украине

Рябков: подыгрывание неонацизму Киева ведет к возрождению идеологии расового превосходства

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Подыгрывание украинскому неонацизму и такому же курсу прибалтийских государств по сути ведет к возрождению идеологии расового превосходства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что "киевским режимом на систематической основе попираются основные права и свободы человека", при этом на Украине "открыто действуют неонацистские формирования, радикалы держат в страхе украинское общество".
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"Подыгрывание украинскому неонацизму и аналогичному курсу прибалтийских стран, в которых ветеранов подразделений "Ваффен-СС", коллаборационистов и тех, кто совершал военные преступления и преступления против человечности, чествуют как национальных героев и участников национально-освободительных движений, по сути ведет к возрождению идеологии расового превосходства", - сказал Рябков в ходе сегмента высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека.
По его словам, "агрессивное и систематическое уничтожение памятников и монументов в честь тех, кто освобождал Европу и весь мир от нацизма и фашизма, является наглядным свидетельством попыток переписать историю, забыть подвиг наших предков, замолчать ужасы и преступления Второй мировой войны".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровСергей РябковООНКиев
 
 
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