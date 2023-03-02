Ученые оценили потенциал лесных ресурсов Енисейской Сибири

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) представили в четверг на Красноярском экономическом форуме аналитический доклад о перспективах реализации лесоклиматических проектов в регионах Енисейской Сибири. Исследование затрагивает макрорегион, в который входят Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва, сообщила пресс-служба вуза.Доклад "Перспективы реализации лесоклиматических проектов: потенциал регионов Енисейской Сибири", представленный СФУ, стал результатом труда большого коллектива исследователей в составе консорциума партнеров в рамках программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) "Енисейская Сибирь", сообщил ректор университета Максим Румянцев.Авторы доклада отметили, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу создать единые, для всех понятные, справедливые и прозрачные правила климатического регулирования. Необходимо добиться сохранения и укрепления конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.Решение такой задачи потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов. Процесс декарбонизации включает меры поддержки внедрения, тиражирования и масштабирования низко- и безуглеродных технологий, стимулирование использования вторичных энергоресурсов, изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие зеленого финансирования, сохранение и увеличение поглощающей способности лесов и иных экосистем, поддержку технологий улавливания и утилизации парниковых газов.При этом более перспективными авторы называют инициативы, связанные с природно-климатическими решениями в области депонирования парниковых газов из атмосферы. Именно поэтому важно сохранять леса – крупнейший естественный накопитель углерода. Свою роль в этом могут сыграть леса, расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке, которые обладают большим потенциалом для лесоклиматических проектов.Авторы доклада представили подробную характеристику и оценку состояния лесных ресурсов макрорегиона Енисейской Сибири. Они обратили внимание, что при реализации лесоклиматических проектов особое внимание рекомендуется обратить на борьбу с лесными пожарами, что требует развития нормативно-правовой базы климатических проектов.По мнению исследователей, неотъемлемой частью перехода к низкоуглеродной экономике являются увеличение площади лесов за счет лесовосстановления и лесоразведения и мероприятия по охране и защите лесов от пожаров и действия естественных факторов, угнетающих лесные экосистемы. Они не потребуют длительного периода разработки и внедрения, но при этом позволят обеспечить наращивание объемов изъятия углерода из атмосферы достаточно быстро и относительно недорого.Кроме того, для использования потенциала экосистем важны усилия региональных и местных властей. Необходимо преодолеть фрагментацию интересов компаний, природоохранных ведомств, отдельных сельских поселений, улучшить координацию между региональным, местным, корпоративным уровнями управления природопользованием. Также остаются крайне важными требования международного сотрудничества.В целом в России складываются благоприятные условия для реализации лесоклиматических проектов, но эта работа требует актуализации норм и правил, учета интересов общества, бизнеса и государства.
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) представили в четверг на Красноярском экономическом форуме аналитический доклад о перспективах реализации лесоклиматических проектов в регионах Енисейской Сибири. Исследование затрагивает макрорегион, в который входят Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва, сообщила пресс-служба вуза.
Доклад "Перспективы реализации лесоклиматических проектов: потенциал регионов Енисейской Сибири", представленный СФУ, стал результатом труда большого коллектива исследователей в составе консорциума партнеров в рамках программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) "Енисейская Сибирь", сообщил ректор университета Максим Румянцев.
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"Это исследование во многом является новаторским, поскольку практика реализации климатических проектов еще находится на этапе проектирования. Надеемся, что его результаты будут полезны для научно-методической поддержки формирования и реализации региональной политики в области низкоуглеродного развития, востребованы крупными компаниями-природопользователями", – рассказал он.
Авторы доклада отметили, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу создать единые, для всех понятные, справедливые и прозрачные правила климатического регулирования. Необходимо добиться сохранения и укрепления конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.
Решение такой задачи потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов. Процесс декарбонизации включает меры поддержки внедрения, тиражирования и масштабирования низко- и безуглеродных технологий, стимулирование использования вторичных энергоресурсов, изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие зеленого финансирования, сохранение и увеличение поглощающей способности лесов и иных экосистем, поддержку технологий улавливания и утилизации парниковых газов.
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При этом более перспективными авторы называют инициативы, связанные с природно-климатическими решениями в области депонирования парниковых газов из атмосферы. Именно поэтому важно сохранять леса – крупнейший естественный накопитель углерода. Свою роль в этом могут сыграть леса, расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке, которые обладают большим потенциалом для лесоклиматических проектов.
Авторы доклада представили подробную характеристику и оценку состояния лесных ресурсов макрорегиона Енисейской Сибири. Они обратили внимание, что при реализации лесоклиматических проектов особое внимание рекомендуется обратить на борьбу с лесными пожарами, что требует развития нормативно-правовой базы климатических проектов.
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По мнению исследователей, неотъемлемой частью перехода к низкоуглеродной экономике являются увеличение площади лесов за счет лесовосстановления и лесоразведения и мероприятия по охране и защите лесов от пожаров и действия естественных факторов, угнетающих лесные экосистемы. Они не потребуют длительного периода разработки и внедрения, но при этом позволят обеспечить наращивание объемов изъятия углерода из атмосферы достаточно быстро и относительно недорого.
Кроме того, для использования потенциала экосистем важны усилия региональных и местных властей. Необходимо преодолеть фрагментацию интересов компаний, природоохранных ведомств, отдельных сельских поселений, улучшить координацию между региональным, местным, корпоративным уровнями управления природопользованием. Также остаются крайне важными требования международного сотрудничества.
В целом в России складываются благоприятные условия для реализации лесоклиматических проектов, но эта работа требует актуализации норм и правил, учета интересов общества, бизнеса и государства.
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