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Ученые оценили потенциал лесных ресурсов Енисейской Сибири - РИА Новости, 02.03.2023
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Наука
 
09:30 02.03.2023 (обновлено: 11:18 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/nauka-1855129920.html
Ученые оценили потенциал лесных ресурсов Енисейской Сибири
Ученые оценили потенциал лесных ресурсов Енисейской Сибири - РИА Новости, 02.03.2023
Ученые оценили потенциал лесных ресурсов Енисейской Сибири
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) представили в четверг на Красноярском экономическом форуме аналитический доклад о перспективах реализации... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:30
2023-03-02T11:18
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
красноярский край
владимир путин
россия
сибирский федеральный университет
биология
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) представили в четверг на Красноярском экономическом форуме аналитический доклад о перспективах реализации лесоклиматических проектов в регионах Енисейской Сибири. Исследование затрагивает макрорегион, в который входят Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва, сообщила пресс-служба вуза.Доклад "Перспективы реализации лесоклиматических проектов: потенциал регионов Енисейской Сибири", представленный СФУ, стал результатом труда большого коллектива исследователей в составе консорциума партнеров в рамках программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) "Енисейская Сибирь", сообщил ректор университета Максим Румянцев.Авторы доклада отметили, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу создать единые, для всех понятные, справедливые и прозрачные правила климатического регулирования. Необходимо добиться сохранения и укрепления конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.Решение такой задачи потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов. Процесс декарбонизации включает меры поддержки внедрения, тиражирования и масштабирования низко- и безуглеродных технологий, стимулирование использования вторичных энергоресурсов, изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие зеленого финансирования, сохранение и увеличение поглощающей способности лесов и иных экосистем, поддержку технологий улавливания и утилизации парниковых газов.При этом более перспективными авторы называют инициативы, связанные с природно-климатическими решениями в области депонирования парниковых газов из атмосферы. Именно поэтому важно сохранять леса – крупнейший естественный накопитель углерода. Свою роль в этом могут сыграть леса, расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке, которые обладают большим потенциалом для лесоклиматических проектов.Авторы доклада представили подробную характеристику и оценку состояния лесных ресурсов макрорегиона Енисейской Сибири. Они обратили внимание, что при реализации лесоклиматических проектов особое внимание рекомендуется обратить на борьбу с лесными пожарами, что требует развития нормативно-правовой базы климатических проектов.По мнению исследователей, неотъемлемой частью перехода к низкоуглеродной экономике являются увеличение площади лесов за счет лесовосстановления и лесоразведения и мероприятия по охране и защите лесов от пожаров и действия естественных факторов, угнетающих лесные экосистемы. Они не потребуют длительного периода разработки и внедрения, но при этом позволят обеспечить наращивание объемов изъятия углерода из атмосферы достаточно быстро и относительно недорого.Кроме того, для использования потенциала экосистем важны усилия региональных и местных властей. Необходимо преодолеть фрагментацию интересов компаний, природоохранных ведомств, отдельных сельских поселений, улучшить координацию между региональным, местным, корпоративным уровнями управления природопользованием. Также остаются крайне важными требования международного сотрудничества.В целом в России складываются благоприятные условия для реализации лесоклиматических проектов, но эта работа требует актуализации норм и правил, учета интересов общества, бизнеса и государства.
https://ria.ru/20221208/sfu-1836937909.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, красноярский край, владимир путин, россия, сибирский федеральный университет, биология, красноярский экономический форум
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Красноярский край, Владимир Путин, Россия, Сибирский федеральный университет, биология, Красноярский экономический форум

Ученые оценили потенциал лесных ресурсов Енисейской Сибири

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) представили в четверг на Красноярском экономическом форуме аналитический доклад о перспективах реализации лесоклиматических проектов в регионах Енисейской Сибири. Исследование затрагивает макрорегион, в который входят Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва, сообщила пресс-служба вуза.
Доклад "Перспективы реализации лесоклиматических проектов: потенциал регионов Енисейской Сибири", представленный СФУ, стал результатом труда большого коллектива исследователей в составе консорциума партнеров в рамках программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) "Енисейская Сибирь", сообщил ректор университета Максим Румянцев.
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"Это исследование во многом является новаторским, поскольку практика реализации климатических проектов еще находится на этапе проектирования. Надеемся, что его результаты будут полезны для научно-методической поддержки формирования и реализации региональной политики в области низкоуглеродного развития, востребованы крупными компаниями-природопользователями", – рассказал он.
Авторы доклада отметили, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу создать единые, для всех понятные, справедливые и прозрачные правила климатического регулирования. Необходимо добиться сохранения и укрепления конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.
© Фото : пресс-служба СФУДиректор проектного офиса НОЦ мирового уровня "Енисейская Сибирь" Сергей Верховец
Директор проектного офиса НОЦ мирового уровня Енисейская Сибирь Сергей Верховец
Директор проектного офиса НОЦ мирового уровня "Енисейская Сибирь" Сергей Верховец
© Фото : пресс-служба СФУ
1 из 3
© Фото : пресс-служба СФУЗаведующий лабораторией экономики климатических изменений и экологического развития Сибирского федерального университета Антон Пыжев
Заведующий лабораторией экономики климатических изменений и экологического развития Сибирского федерального университета Антон Пыжев
Заведующий лабораторией экономики климатических изменений и экологического развития Сибирского федерального университета Антон Пыжев
© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 3
© Фото : пресс-служба СФУДиректор Института фундаментальной биологии и биотехнологий Владимир Шишов
Директор Института фундаментальной биологии и биотехнологий Владимир Шишов
Директор Института фундаментальной биологии и биотехнологий Владимир Шишов
© Фото : пресс-служба СФУ
3 из 3
Директор проектного офиса НОЦ мирового уровня "Енисейская Сибирь" Сергей Верховец
© Фото : пресс-служба СФУ
1 из 3
Заведующий лабораторией экономики климатических изменений и экологического развития Сибирского федерального университета Антон Пыжев
© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 3
Директор Института фундаментальной биологии и биотехнологий Владимир Шишов
© Фото : пресс-служба СФУ
3 из 3
Решение такой задачи потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов. Процесс декарбонизации включает меры поддержки внедрения, тиражирования и масштабирования низко- и безуглеродных технологий, стимулирование использования вторичных энергоресурсов, изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие зеленого финансирования, сохранение и увеличение поглощающей способности лесов и иных экосистем, поддержку технологий улавливания и утилизации парниковых газов.
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При этом более перспективными авторы называют инициативы, связанные с природно-климатическими решениями в области депонирования парниковых газов из атмосферы. Именно поэтому важно сохранять леса – крупнейший естественный накопитель углерода. Свою роль в этом могут сыграть леса, расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке, которые обладают большим потенциалом для лесоклиматических проектов.
Авторы доклада представили подробную характеристику и оценку состояния лесных ресурсов макрорегиона Енисейской Сибири. Они обратили внимание, что при реализации лесоклиматических проектов особое внимание рекомендуется обратить на борьбу с лесными пожарами, что требует развития нормативно-правовой базы климатических проектов.
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По мнению исследователей, неотъемлемой частью перехода к низкоуглеродной экономике являются увеличение площади лесов за счет лесовосстановления и лесоразведения и мероприятия по охране и защите лесов от пожаров и действия естественных факторов, угнетающих лесные экосистемы. Они не потребуют длительного периода разработки и внедрения, но при этом позволят обеспечить наращивание объемов изъятия углерода из атмосферы достаточно быстро и относительно недорого.
Кроме того, для использования потенциала экосистем важны усилия региональных и местных властей. Необходимо преодолеть фрагментацию интересов компаний, природоохранных ведомств, отдельных сельских поселений, улучшить координацию между региональным, местным, корпоративным уровнями управления природопользованием. Также остаются крайне важными требования международного сотрудничества.
В целом в России складываются благоприятные условия для реализации лесоклиматических проектов, но эта работа требует актуализации норм и правил, учета интересов общества, бизнеса и государства.
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