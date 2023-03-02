https://ria.ru/20230302/nato-1855323894.html

Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил

Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил - РИА Новости, 02.03.2023

Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил

Североатлантический альянс одержим стремлением перераспределить балансы сил в свою пользу и в ущерб безопасности других, заявил замглавы МИД России Сергей... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:20

2023-03-02T12:20

2023-03-02T12:20

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цены на нефть

женева (город)

сергей рябков

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Североатлантический альянс одержим стремлением перераспределить балансы сил в свою пользу и в ущерб безопасности других, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве. "Нынешнее плачевное состояние системы контроля над вооружениями – результат целенаправленного деструктивного воздействия стран, входящих в не плохо знакомый всем в мире Североатлантический альянс, который одержим стремлением перераспределить балансы сил в свою пользу (а значит – в ущерб безопасности других) и обеспечить себе военно-стратегическое превосходство с претензией на глобальное доминирование", - заявил Рябков. Он отметил, что Россия не может оставаться безучастной к тому, как одни страны ущемляют коренные интересы других, ведут против них гибридную подрывную деятельность, пытаются оказывать силовое давление, "целенаправленно создавая риски и подстегивая эскалацию в расчете управлять ею в выгодном для себя ключе".

https://ria.ru/20230228/nato-1854884220.html

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в мире, цены на нефть, женева (город), сергей рябков, россия, оон