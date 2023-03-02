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Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил - РИА Новости, 02.03.2023
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12:20 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/nato-1855323894.html
Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил
Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил - РИА Новости, 02.03.2023
Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил
Североатлантический альянс одержим стремлением перераспределить балансы сил в свою пользу и в ущерб безопасности других, заявил замглавы МИД России Сергей... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:20
2023-03-02T12:20
в мире
цены на нефть
женева (город)
сергей рябков
россия
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Североатлантический альянс одержим стремлением перераспределить балансы сил в свою пользу и в ущерб безопасности других, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве. "Нынешнее плачевное состояние системы контроля над вооружениями – результат целенаправленного деструктивного воздействия стран, входящих в не плохо знакомый всем в мире Североатлантический альянс, который одержим стремлением перераспределить балансы сил в свою пользу (а значит – в ущерб безопасности других) и обеспечить себе военно-стратегическое превосходство с претензией на глобальное доминирование", - заявил Рябков. Он отметил, что Россия не может оставаться безучастной к тому, как одни страны ущемляют коренные интересы других, ведут против них гибридную подрывную деятельность, пытаются оказывать силовое давление, "целенаправленно создавая риски и подстегивая эскалацию в расчете управлять ею в выгодном для себя ключе".
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в мире, цены на нефть, женева (город), сергей рябков, россия, оон
В мире, Цены на нефть, Женева (город), Сергей Рябков, Россия, ООН
Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил

Замглавы МИД Рябков: НАТО хочет перераспределить балансы сил в ущерб безопасности других

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Североатлантический альянс одержим стремлением перераспределить балансы сил в свою пользу и в ущерб безопасности других, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
"Нынешнее плачевное состояние системы контроля над вооружениями – результат целенаправленного деструктивного воздействия стран, входящих в не плохо знакомый всем в мире Североатлантический альянс, который одержим стремлением перераспределить балансы сил в свою пользу (а значит – в ущерб безопасности других) и обеспечить себе военно-стратегическое превосходство с претензией на глобальное доминирование", - заявил Рябков.
Он отметил, что Россия не может оставаться безучастной к тому, как одни страны ущемляют коренные интересы других, ведут против них гибридную подрывную деятельность, пытаются оказывать силовое давление, "целенаправленно создавая риски и подстегивая эскалацию в расчете управлять ею в выгодном для себя ключе".
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В миреЦены на нефтьЖенева (город)Сергей РябковРоссияООН
 
 
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