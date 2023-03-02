https://ria.ru/20230302/narkozavisimost-1855257069.html
Врач назвал признаки наркозависимости
Врач назвал признаки наркозависимости - РИА Новости, 02.03.2023
Врач назвал признаки наркозависимости
Тревожные состояния и перепады настроения могут говорить о наркотической зависимости, рассказал РИА Новости директор Московского научно-практического центра... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T06:10
2023-03-02T06:10
2023-03-02T06:10
московский научно-практический центр наркологии
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тревожные состояния и перепады настроения могут говорить о наркотической зависимости, рассказал РИА Новости директор Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Антон Масякин в День защиты психического здоровья подростков. По его словам, употребление психоактивных веществ, а также чрезмерное употребление алкоголя, нередко приводит к эмоциональной неустойчивости: человек может легко терять самообладание или страдать от перепадов настроения. "Исследования мозга показали, что длительное употребление наркотиков подавляет префронтальную кору головного мозга и ослабляет ее связи с другими частями мозга, особенно с центрами вознаграждения, которые чрезмерно стимулируются при употреблении психоактивных веществ. Префронтальная кора отвечает за такие высшие психические функции, как самоконтроль, внимание, планирование и эмоциональная регуляция. При правильной работе она сдерживает эмоциональные реакции, но употребление наркотиков ослабляет эту область, делая человека уязвимым к эмоциональным колебаниям", - рассказал врач. Нарколог добавил, что в тяжелых случаях наркотики могут вызвать у некоторых людей психотические расстройства. "При этом человек испытывает галлюцинации, высказывает бредовые идеи, у него путаются и нарушаются мысли. Такие состояния чрезвычайно опасны и даже могут быть жизнеугрожающими", - подчеркнул Масякин.
https://ria.ru/20221223/pomosch-1840950814.html
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московский научно-практический центр наркологии, общество
Московский научно-практический центр наркологии, Общество
Врач назвал признаки наркозависимости
Врач Масякин: тревожные состояния и перепады настроения могут говорить о наркозависимости
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тревожные состояния и перепады настроения могут говорить о наркотической зависимости, рассказал РИА Новости директор Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Антон Масякин в День защиты психического здоровья подростков.
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"Все наркотики влияют на психическое здоровье, воздействуя в той или иной степени на настроение, мысли, чувства и поведение человека. Частое употребление наркотиков может иметь долгосрочные последствия для психического здоровья, такие как возникновение тревоги или депрессии. Употребление наркотиков является установленным фактором риска суицидального поведения", - сказал Масякин.
По его словам, употребление психоактивных веществ, а также чрезмерное употребление алкоголя, нередко приводит к эмоциональной неустойчивости: человек может легко терять самообладание или страдать от перепадов настроения.
"Исследования мозга показали, что длительное употребление наркотиков подавляет префронтальную кору головного мозга и ослабляет ее связи с другими частями мозга, особенно с центрами вознаграждения, которые чрезмерно стимулируются при употреблении психоактивных веществ. Префронтальная кора отвечает за такие высшие психические функции, как самоконтроль, внимание, планирование и эмоциональная регуляция. При правильной работе она сдерживает эмоциональные реакции, но употребление наркотиков ослабляет эту область, делая человека уязвимым к эмоциональным колебаниям", - рассказал врач.
Нарколог добавил, что в тяжелых случаях наркотики могут вызвать у некоторых людей психотические расстройства. "При этом человек испытывает галлюцинации, высказывает бредовые идеи, у него путаются и нарушаются мысли. Такие состояния чрезвычайно опасны и даже могут быть жизнеугрожающими", - подчеркнул Масякин.
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