https://ria.ru/20230302/narkozavisimost-1855257069.html

Врач назвал признаки наркозависимости

Врач назвал признаки наркозависимости - РИА Новости, 02.03.2023

Врач назвал признаки наркозависимости

Тревожные состояния и перепады настроения могут говорить о наркотической зависимости, рассказал РИА Новости директор Московского научно-практического центра... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T06:10

2023-03-02T06:10

2023-03-02T06:10

московский научно-практический центр наркологии

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тревожные состояния и перепады настроения могут говорить о наркотической зависимости, рассказал РИА Новости директор Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Антон Масякин в День защиты психического здоровья подростков. По его словам, употребление психоактивных веществ, а также чрезмерное употребление алкоголя, нередко приводит к эмоциональной неустойчивости: человек может легко терять самообладание или страдать от перепадов настроения. "Исследования мозга показали, что длительное употребление наркотиков подавляет префронтальную кору головного мозга и ослабляет ее связи с другими частями мозга, особенно с центрами вознаграждения, которые чрезмерно стимулируются при употреблении психоактивных веществ. Префронтальная кора отвечает за такие высшие психические функции, как самоконтроль, внимание, планирование и эмоциональная регуляция. При правильной работе она сдерживает эмоциональные реакции, но употребление наркотиков ослабляет эту область, делая человека уязвимым к эмоциональным колебаниям", - рассказал врач. Нарколог добавил, что в тяжелых случаях наркотики могут вызвать у некоторых людей психотические расстройства. "При этом человек испытывает галлюцинации, высказывает бредовые идеи, у него путаются и нарушаются мысли. Такие состояния чрезвычайно опасны и даже могут быть жизнеугрожающими", - подчеркнул Масякин.

https://ria.ru/20221223/pomosch-1840950814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский научно-практический центр наркологии, общество