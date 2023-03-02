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Главы МИД G20 впервые обсудили вопросы противодействия наркоторговле - РИА Новости, 02.03.2023
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16:01 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/narkotrafik-1855406451.html
Главы МИД G20 впервые обсудили вопросы противодействия наркоторговле
Главы МИД G20 впервые обсудили вопросы противодействия наркоторговле - РИА Новости, 02.03.2023
Главы МИД G20 впервые обсудили вопросы противодействия наркоторговле
Глава МИД G20 впервые обсудили вопросы противодействия наркоторговле, отметив необходимость пресечь распространение наркотиков и прекурсоров. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:01
2023-03-02T16:01
в мире
субраманиам джайшанкар
большая двадцатка
мид индии
здоровье - общество
наркотики
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Глава МИД G20 впервые обсудили вопросы противодействия наркоторговле, отметив необходимость пресечь распространение наркотиков и прекурсоров. "Распространению незаконных наркотиков и химических веществ-прекурсоров следует положить конец в пунктах происхождения, транзита и назначения. Мы призываем к всеохватывающему и прочному международному сотрудничеству, свободному от ненужных ограничений, в этом направлении, в том числе по наращиванию потенциала и обмену информацией", - говорится в резюме председателя в G20 и итоговом документе, принятом по итогам встречи глав МИД "большой двадцатки". Как отметил незадолго до публикации документа глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, главы МИД G20 впервые обсудили вопросы противостояния наркоторговле. "Впервые главы МИД G20 рассмотрели и обсудили вопросы противодействия распространению наркотиков и призвали к полному и сильному сотрудничеству в этой области", - сказал Джайшанкар на пресс-конференции.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854524110.html
https://ria.ru/20230227/narkotiki-1854552582.html
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в мире, субраманиам джайшанкар, большая двадцатка, мид индии, здоровье - общество, наркотики
В мире, Субраманиам Джайшанкар, Большая двадцатка, МИД Индии, Здоровье - Общество, Наркотики
Главы МИД G20 впервые обсудили вопросы противодействия наркоторговле

Главы МИД G20 отметили необходимость пресечь распространение наркотиков и прекурсоров

© AP Photo / Olivier Douliery/Pool PhotoВстреча министров иностранных дел стран G20 в Дели
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Olivier Douliery/Pool Photo
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Глава МИД G20 впервые обсудили вопросы противодействия наркоторговле, отметив необходимость пресечь распространение наркотиков и прекурсоров.
"Распространению незаконных наркотиков и химических веществ-прекурсоров следует положить конец в пунктах происхождения, транзита и назначения. Мы призываем к всеохватывающему и прочному международному сотрудничеству, свободному от ненужных ограничений, в этом направлении, в том числе по наращиванию потенциала и обмену информацией", - говорится в резюме председателя в G20 и итоговом документе, принятом по итогам встречи глав МИД "большой двадцатки".
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Как отметил незадолго до публикации документа глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, главы МИД G20 впервые обсудили вопросы противостояния наркоторговле.
"Впервые главы МИД G20 рассмотрели и обсудили вопросы противодействия распространению наркотиков и призвали к полному и сильному сотрудничеству в этой области", - сказал Джайшанкар на пресс-конференции.
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В миреСубраманиам ДжайшанкарБольшая двадцаткаМИД ИндииЗдоровье - ОбществоНаркотики
 
 
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