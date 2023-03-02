https://ria.ru/20230302/narkotiki-1855288059.html

В Сибири накрыли крупнейшую нарколабораторию

В Сибири накрыли крупнейшую нарколабораторию - РИА Новости, 02.03.2023

В Сибири накрыли крупнейшую нарколабораторию

Полицейские накрыли "крупнейшую за последнее время" нарколабораторию в Сибири, изъято более 140 килограммов синтетических наркотиков, это примерно 425 тысяч... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:37

2023-03-02T10:37

2023-03-02T10:52

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полицейские накрыли "крупнейшую за последнее время" нарколабораторию в Сибири, изъято более 140 килограммов синтетических наркотиков, это примерно 425 тысяч разовых доз, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зимы пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири", - сказала она.По ее словам, наркодельцы оборудовали цех в поселке Новолетники, попасть в нарколабораторию можно было только через подвал частного дома, преодолев подземный ход. Запрещенный товар сбывался в Иркутской области."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 140 килограммов синтетического наркотика (α-PVP), что составляет примерно 425 тысяч разовых доз. Кроме того, обнаружено порядка 5 тысяч литров прекурсоров, около 600 емкостей, а также защитные костюмы", - добавила Волк.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты арестованы.

https://ria.ru/20230227/narkotiki-1854552582.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия