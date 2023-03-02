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В Сибири накрыли крупнейшую нарколабораторию - РИА Новости, 02.03.2023
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10:37 02.03.2023 (обновлено: 10:52 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/narkotiki-1855288059.html
В Сибири накрыли крупнейшую нарколабораторию
В Сибири накрыли крупнейшую нарколабораторию - РИА Новости, 02.03.2023
В Сибири накрыли крупнейшую нарколабораторию
Полицейские накрыли "крупнейшую за последнее время" нарколабораторию в Сибири, изъято более 140 килограммов синтетических наркотиков, это примерно 425 тысяч... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:37
2023-03-02T10:52
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полицейские накрыли "крупнейшую за последнее время" нарколабораторию в Сибири, изъято более 140 килограммов синтетических наркотиков, это примерно 425 тысяч разовых доз, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зимы пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири", - сказала она.По ее словам, наркодельцы оборудовали цех в поселке Новолетники, попасть в нарколабораторию можно было только через подвал частного дома, преодолев подземный ход. Запрещенный товар сбывался в Иркутской области."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 140 килограммов синтетического наркотика (α-PVP), что составляет примерно 425 тысяч разовых доз. Кроме того, обнаружено порядка 5 тысяч литров прекурсоров, около 600 емкостей, а также защитные костюмы", - добавила Волк.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты арестованы.
https://ria.ru/20230227/narkotiki-1854552582.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Сибири накрыли крупнейшую нарколабораторию

В Иркутской области полицейские изъяли 140 килограммов синтетических наркотиков

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полицейские накрыли "крупнейшую за последнее время" нарколабораторию в Сибири, изъято более 140 килограммов синтетических наркотиков, это примерно 425 тысяч разовых доз, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зимы пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири", - сказала она.
По ее словам, наркодельцы оборудовали цех в поселке Новолетники, попасть в нарколабораторию можно было только через подвал частного дома, преодолев подземный ход. Запрещенный товар сбывался в Иркутской области.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 140 килограммов синтетического наркотика (α-PVP), что составляет примерно 425 тысяч разовых доз. Кроме того, обнаружено порядка 5 тысяч литров прекурсоров, около 600 емкостей, а также защитные костюмы", - добавила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты арестованы.
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