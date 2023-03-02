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На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 80 бойцов
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 80 бойцов - РИА Новости, 02.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 80 бойцов
Потери противника на южно-донецком и запорожском направлениях составили до 80 человек, также уничтожены бронемашины и гаубицы, заявили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:40
2023-03-02T14:40
2023-03-02T14:49
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Потери противника на южно-донецком и запорожском направлениях составили до 80 человек, также уничтожены бронемашины и гаубицы, заявили в четверг в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" было нанесено комплексное огневое поражение подразделениям украинских военных в районах Угледара в ДНР, Малой Токмачки и Каменского в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 80 бойцов
Минобороны: на Южно-донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 80 бойцов