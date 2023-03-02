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Пострадавшего от ДРГ в Брянской области мальчика представят к награде - РИА Новости, 02.03.2023
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19:55 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/nagrada-1855480814.html
Пострадавшего от ДРГ в Брянской области мальчика представят к награде
Пострадавшего от ДРГ в Брянской области мальчика представят к награде - РИА Новости, 02.03.2023
Пострадавшего от ДРГ в Брянской области мальчика представят к награде
Десятилетний мальчик, пострадавший от действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, будет представлен к государственной награде,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:55
2023-03-02T19:55
происшествия
брянская область
украина
климовский район
александр богомаз
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Десятилетний мальчик, пострадавший от действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, будет представлен к государственной награде, сообщил в эфире Первого канала губернатор области Александр Богомаз. Ранее губернатор сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что десятилетнему мальчику Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине. "Он был доставлен в Климовскую районную больницу. Там ему был сделан рентген-снимок, у него между ребер осколок… Мы считаем, что мальчик - герой, мы готовим все документы для награждения его медалью "За отвагу", он проявил отвагу и мужество", - сказал Богомаз. Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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брянская область
украина
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происшествия, брянская область, украина, климовский район, александр богомаз, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Брянская область, Украина, Климовский район, Александр Богомаз, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пострадавшего от ДРГ в Брянской области мальчика представят к награде

Губернатор Богомаз: пострадавшего от ДРГ в Брянской области мальчика представят к награде

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМедали "За отвагу"
Медали За отвагу
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Медали "За отвагу". Архивное фото
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БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Десятилетний мальчик, пострадавший от действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, будет представлен к государственной награде, сообщил в эфире Первого канала губернатор области Александр Богомаз.
Ранее губернатор сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что десятилетнему мальчику Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине.
"Он был доставлен в Климовскую районную больницу. Там ему был сделан рентген-снимок, у него между ребер осколок… Мы считаем, что мальчик - герой, мы готовим все документы для награждения его медалью "За отвагу", он проявил отвагу и мужество", - сказал Богомаз.
Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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ПроисшествияБрянская областьУкраинаКлимовский районАлександр БогомазВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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