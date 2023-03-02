https://ria.ru/20230302/nagrada-1855480814.html

Пострадавшего от ДРГ в Брянской области мальчика представят к награде

Пострадавшего от ДРГ в Брянской области мальчика представят к награде - РИА Новости, 02.03.2023

Пострадавшего от ДРГ в Брянской области мальчика представят к награде

Десятилетний мальчик, пострадавший от действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, будет представлен к государственной награде,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:55

2023-03-02T19:55

2023-03-02T19:55

происшествия

брянская область

украина

климовский район

александр богомаз

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Десятилетний мальчик, пострадавший от действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, будет представлен к государственной награде, сообщил в эфире Первого канала губернатор области Александр Богомаз. Ранее губернатор сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что десятилетнему мальчику Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине. "Он был доставлен в Климовскую районную больницу. Там ему был сделан рентген-снимок, у него между ребер осколок… Мы считаем, что мальчик - герой, мы готовим все документы для награждения его медалью "За отвагу", он проявил отвагу и мужество", - сказал Богомаз. Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230302/kravtsov-1855433175.html

брянская область

украина

климовский район

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происшествия, брянская область, украина, климовский район, александр богомаз, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)