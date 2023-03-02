Рейтинг@Mail.ru
Купить "Москвич" можно будет у всех официальных дилеров, заявил Собянин - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/moskvich-1855331240.html
Купить "Москвич" можно будет у всех официальных дилеров, заявил Собянин
Купить "Москвич" можно будет у всех официальных дилеров, заявил Собянин - РИА Новости, 02.03.2023
Купить "Москвич" можно будет у всех официальных дилеров, заявил Собянин
Купить электромобиль "Москвич 3е" и городской кроссовер "Москвич 3" с пятницы можно будет у всех официальных дилеров, через год завод планирует удвоить объёмы... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:47
2023-03-02T12:47
общество
авто
москва
россия
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841633758_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_f30773666531d32fa22f72c143f5f9b8.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Купить электромобиль "Москвич 3е" и городской кроссовер "Москвич 3" с пятницы можно будет у всех официальных дилеров, через год завод планирует удвоить объёмы выпуска, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сотрудники дилерской сети проходят обучение. Их задача - обеспечить высокий уровень сервиса. Особое внимание уделяется работе с электромобилями, так как для многих это новый опыт. "В 2022 году с конвейера сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электромобилей. Через год удвоим объёмы выпуска", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230227/lgoty-1854660461.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841633758_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_9fc21102458e993e65da2c8f8ae00d84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, москва, россия, сергей собянин
Общество, Авто, Москва, Россия, Сергей Собянин
Купить "Москвич" можно будет у всех официальных дилеров, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: купить "Москвич" с 3 марта можно будет у всех официальных дилеров

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу
Первые автомобили Москвич поступили в розничную продажу - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Первые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Купить электромобиль "Москвич 3е" и городской кроссовер "Москвич 3" с пятницы можно будет у всех официальных дилеров, через год завод планирует удвоить объёмы выпуска, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"Купить электромобиль "Москвич 3е" и городской кроссовер "Москвич 3" с завтрашнего дня можно будет у всех официальных дилеров. Уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. В ближайшее время все они будут оформлены в узнаваемом бренде "Москвича", - сообщил Собянин.
По его словам, сотрудники дилерской сети проходят обучение. Их задача - обеспечить высокий уровень сервиса. Особое внимание уделяется работе с электромобилями, так как для многих это новый опыт.
"В 2022 году с конвейера сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электромобилей. Через год удвоим объёмы выпуска", - дополняется в сообщении.
Электрические зарядные станции для электромобилей в Казани - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
"Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей
27 февраля, 17:17
 
ОбществоАвтоМоскваРоссияСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала