Купить "Москвич" можно будет у всех официальных дилеров, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: купить "Москвич" с 3 марта можно будет у всех официальных дилеров
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу
Первые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Купить электромобиль "Москвич 3е" и городской кроссовер "Москвич 3" с пятницы можно будет у всех официальных дилеров, через год завод планирует удвоить объёмы выпуска, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Купить электромобиль "Москвич 3е" и городской кроссовер "Москвич 3" с завтрашнего дня можно будет у всех официальных дилеров. Уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. В ближайшее время все они будут оформлены в узнаваемом бренде "Москвича", - сообщил Собянин.
По его словам, сотрудники дилерской сети проходят обучение. Их задача - обеспечить высокий уровень сервиса. Особое внимание уделяется работе с электромобилями, так как для многих это новый опыт.
"В 2022 году с конвейера сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электромобилей. Через год удвоим объёмы выпуска", - дополняется в сообщении.