https://ria.ru/20230302/moskvich-1855331240.html

Купить "Москвич" можно будет у всех официальных дилеров, заявил Собянин

Купить "Москвич" можно будет у всех официальных дилеров, заявил Собянин - РИА Новости, 02.03.2023

Купить "Москвич" можно будет у всех официальных дилеров, заявил Собянин

Купить электромобиль "Москвич 3е" и городской кроссовер "Москвич 3" с пятницы можно будет у всех официальных дилеров, через год завод планирует удвоить объёмы... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:47

2023-03-02T12:47

2023-03-02T12:47

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россия

сергей собянин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Купить электромобиль "Москвич 3е" и городской кроссовер "Москвич 3" с пятницы можно будет у всех официальных дилеров, через год завод планирует удвоить объёмы выпуска, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сотрудники дилерской сети проходят обучение. Их задача - обеспечить высокий уровень сервиса. Особое внимание уделяется работе с электромобилями, так как для многих это новый опыт. "В 2022 году с конвейера сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электромобилей. Через год удвоим объёмы выпуска", - дополняется в сообщении.

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Владимир Лаврентьев

общество, авто, москва, россия, сергей собянин