https://ria.ru/20230302/moskva-1855305304.html

Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации

Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 02.03.2023

Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации

Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, все работы по межнавигационному ремонту будут завершены РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:22

2023-03-02T11:22

2023-03-02T11:22

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, все работы по межнавигационному ремонту будут завершены в апреле, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений. "В межнавигационный период проводится тщательная проверка технического состояния судов, при необходимости выполняются ремонт и замена двигателей, ведется наладка движительных и рулевых систем, замена жидкостей и расходных материалов, проверка насосного оборудования. На заключительном этапе проведем ходовые испытания, чтобы оценить готовность флота к открытию речной навигации", - сообщил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы по межнавигационному ремонту ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле. В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.

https://ria.ru/20221111/moskva-1830694312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков