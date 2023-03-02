Заммэра Бирюков: коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации
Суда с романтичными названиями "Риф" и "Норд" не первый год числятся в составе технического флота "Мосводостока". Весной и летом, в сезон открытой навигации на Москве-реке, их задействуют в буксировке несамоходных груженых барж и шаланд к месту выгрузки. А зимой, когда встает лед, коммунальные суда ледокольного типа приступают к работам по своему изначальному профилю.
Суда с романтичными названиями "Риф" и "Норд" не первый год числятся в составе технического флота "Мосводостока". Весной и летом, в сезон открытой навигации на Москве-реке, их задействуют в буксировке несамоходных груженых барж и шаланд к месту выгрузки. А зимой, когда встает лед, коммунальные суда ледокольного типа приступают к работам по своему изначальному профилю.
По словам начальника флота ГУП "Мосводосток" Григория Прямушко, основная задача "Рифа" и "Норда" зимой – сохранять Москву-реку проходимой и доступной для технических, коммунальных и экстренных судов городских служб и спасательных ведомств.
По словам начальника флота ГУП "Мосводосток" Григория Прямушко, основная задача "Рифа" и "Норда" зимой – сохранять Москву-реку проходимой и доступной для технических, коммунальных и экстренных судов городских служб и спасательных ведомств.
"В акваторию Москвы-реки "Риф" и "Норд" выходят ежедневно, задача – обработка акватории в месте нашего базирования, чтобы обеспечить выход коммунальных судов на маршрут. Кроме того, мы выходим колоть лед по заявкам других судовладельцев или в случае чрезвычайных происшествий. Например, для устранения загрязнений на Москве-реке", – комментирует Прямушко.
"В акваторию Москвы-реки "Риф" и "Норд" выходят ежедневно, задача – обработка акватории в месте нашего базирования, чтобы обеспечить выход коммунальных судов на маршрут. Кроме того, мы выходим колоть лед по заявкам других судовладельцев или в случае чрезвычайных происшествий. Например, для устранения загрязнений на Москве-реке", – комментирует Прямушко.
"Риф" и "Норд" от обычных судов отличаются усиленными бортами и укрепленной носовой частью – эти особенности и позволяют им успешно пробивать лед толщиной до 20 сантиметров, при этом сохраняя скорость до 7,5 километра в час. Экипаж корабля состоит из трех человек: капитана, рулевого моториста и матроса.
"Риф" и "Норд" от обычных судов отличаются усиленными бортами и укрепленной носовой частью – эти особенности и позволяют им успешно пробивать лед толщиной до 20 сантиметров, при этом сохраняя скорость до 7,5 километра в час. Экипаж корабля состоит из трех человек: капитана, рулевого моториста и матроса.
"Риф" и "Норд" обладают высокими эксплуатационными характеристиками и надежным запасом прочности, заложенным в них российскими инженерами и кораблестроителями. Мы регулярно проводим надлежащее техническое обслуживание своих судов, при необходимости ремонтируем или обновляем отдельные детали, чтобы поддерживать их состояние на должном уровне и выполнять свою работу качественно", – отмечает Прямушко.
"Риф" и "Норд" обладают высокими эксплуатационными характеристиками и надежным запасом прочности, заложенным в них российскими инженерами и кораблестроителями. Мы регулярно проводим надлежащее техническое обслуживание своих судов, при необходимости ремонтируем или обновляем отдельные детали, чтобы поддерживать их состояние на должном уровне и выполнять свою работу качественно", – отмечает Прямушко.
Вес каждого судна превышает 40 тонн, что помогает "Рифу" и "Норду"без усилий проламывать толстый слой льда даже в период аномальных морозов. Чтобы пробить ледяную корку, коммунальные суда при выходе в акваторию набирают скорость, взрезают кромку носом и наезжают на лед. Под весом судна ледяной покров неизбежно ломается, освобождая Москву-реку из снежного плена.
Вес каждого судна превышает 40 тонн, что помогает "Рифу" и "Норду"без усилий проламывать толстый слой льда даже в период аномальных морозов. Чтобы пробить ледяную корку, коммунальные суда при выходе в акваторию набирают скорость, взрезают кромку носом и наезжают на лед. Под весом судна ледяной покров неизбежно ломается, освобождая Москву-реку из снежного плена.
Дежурство длится сутки – 12 часов на судах, где есть места для отдыха экипажа и необходимые удобства, и еще 12 часов на базе технического флота, то есть на суше. Таким образом, экипаж ледоколов готов выйти в акваторию Москвы-реки на происшествие или производственные задачи в любой момент.
Дежурство длится сутки – 12 часов на судах, где есть места для отдыха экипажа и необходимые удобства, и еще 12 часов на базе технического флота, то есть на суше. Таким образом, экипаж ледоколов готов выйти в акваторию Москвы-реки на происшествие или производственные задачи в любой момент.
Помимо ледокольных работ, в зимний сезон специалисты технического флота "Мосводостока" осуществляют ряд других мероприятий по содержанию Москвы-реки. В акватории ежедневно дежурят нефтесборщик и мусоросборные суда. Предприятие отвечает за обеспечение порядка на всей протяженности Москвы-реки в границах столицы, зона их ответственности превышает 30 квадратных километров, а протяженность маршрута составляет 96 километров.
Помимо ледокольных работ, в зимний сезон специалисты технического флота "Мосводостока" осуществляют ряд других мероприятий по содержанию Москвы-реки. В акватории ежедневно дежурят нефтесборщик и мусоросборные суда. Предприятие отвечает за обеспечение порядка на всей протяженности Москвы-реки в границах столицы, зона их ответственности превышает 30 квадратных километров, а протяженность маршрута составляет 96 километров.
Суда с романтичными названиями "Риф" и "Норд" не первый год числятся в составе технического флота "Мосводостока". Весной и летом, в сезон открытой навигации на Москве-реке, их задействуют в буксировке несамоходных груженых барж и шаланд к месту выгрузки. А зимой, когда встает лед, коммунальные суда ледокольного типа приступают к работам по своему изначальному профилю.
По словам начальника флота ГУП "Мосводосток" Григория Прямушко, основная задача "Рифа" и "Норда" зимой – сохранять Москву-реку проходимой и доступной для технических, коммунальных и экстренных судов городских служб и спасательных ведомств.
"В акваторию Москвы-реки "Риф" и "Норд" выходят ежедневно, задача – обработка акватории в месте нашего базирования, чтобы обеспечить выход коммунальных судов на маршрут. Кроме того, мы выходим колоть лед по заявкам других судовладельцев или в случае чрезвычайных происшествий. Например, для устранения загрязнений на Москве-реке", – комментирует Прямушко.
"Риф" и "Норд" от обычных судов отличаются усиленными бортами и укрепленной носовой частью – эти особенности и позволяют им успешно пробивать лед толщиной до 20 сантиметров, при этом сохраняя скорость до 7,5 километра в час. Экипаж корабля состоит из трех человек: капитана, рулевого моториста и матроса.
"Риф" и "Норд" обладают высокими эксплуатационными характеристиками и надежным запасом прочности, заложенным в них российскими инженерами и кораблестроителями. Мы регулярно проводим надлежащее техническое обслуживание своих судов, при необходимости ремонтируем или обновляем отдельные детали, чтобы поддерживать их состояние на должном уровне и выполнять свою работу качественно", – отмечает Прямушко.
Вес каждого судна превышает 40 тонн, что помогает "Рифу" и "Норду"без усилий проламывать толстый слой льда даже в период аномальных морозов. Чтобы пробить ледяную корку, коммунальные суда при выходе в акваторию набирают скорость, взрезают кромку носом и наезжают на лед. Под весом судна ледяной покров неизбежно ломается, освобождая Москву-реку из снежного плена.
Дежурство длится сутки – 12 часов на судах, где есть места для отдыха экипажа и необходимые удобства, и еще 12 часов на базе технического флота, то есть на суше. Таким образом, экипаж ледоколов готов выйти в акваторию Москвы-реки на происшествие или производственные задачи в любой момент.
Помимо ледокольных работ, в зимний сезон специалисты технического флота "Мосводостока" осуществляют ряд других мероприятий по содержанию Москвы-реки. В акватории ежедневно дежурят нефтесборщик и мусоросборные суда. Предприятие отвечает за обеспечение порядка на всей протяженности Москвы-реки в границах столицы, зона их ответственности превышает 30 квадратных километров, а протяженность маршрута составляет 96 километров.