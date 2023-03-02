Рейтинг@Mail.ru
Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:22 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/moskva-1855305304.html
Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации
Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 02.03.2023
Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации
Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, все работы по межнавигационному ремонту будут завершены РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:22
2023-03-02T11:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779261126_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_60d3ac099ae4bca14e59e400dbfc7590.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, все работы по межнавигационному ремонту будут завершены в апреле, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений. "В межнавигационный период проводится тщательная проверка технического состояния судов, при необходимости выполняются ремонт и замена двигателей, ведется наладка движительных и рулевых систем, замена жидкостей и расходных материалов, проверка насосного оборудования. На заключительном этапе проведем ходовые испытания, чтобы оценить готовность флота к открытию речной навигации", - сообщил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы по межнавигационному ремонту ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле. В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.
https://ria.ru/20221111/moskva-1830694312.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779261126_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6bf1127fe178fe428180817b655e5491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации

Заммэра Бирюков: коммунальный флот в Москве начали готовить к открытию навигации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пречистенская набережная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации, все работы по межнавигационному ремонту будут завершены в апреле, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы зимой
11 ноября 2022, 10:36
Заммэра напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений.
"В межнавигационный период проводится тщательная проверка технического состояния судов, при необходимости выполняются ремонт и замена двигателей, ведется наладка движительных и рулевых систем, замена жидкостей и расходных материалов, проверка насосного оборудования. На заключительном этапе проведем ходовые испытания, чтобы оценить готовность флота к открытию речной навигации", - сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы по межнавигационному ремонту ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.
Водяной колун: как и зачем работают ледоколы на Москве-реке
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Суда с романтичными названиями "Риф" и "Норд" не первый год числятся в составе технического флота "Мосводостока". Весной и летом, в сезон открытой навигации на Москве-реке, их задействуют в буксировке несамоходных груженых барж и шаланд к месту выгрузки. А зимой, когда встает лед, коммунальные суда ледокольного типа приступают к работам по своему изначальному профилю.

Два ледокола ГУП Мосводосток, Риф и Норд, во время дежурства на Москве-реке в зимний период

Суда с романтичными названиями "Риф" и "Норд" не первый год числятся в составе технического флота "Мосводостока". Весной и летом, в сезон открытой навигации на Москве-реке, их задействуют в буксировке несамоходных груженых барж и шаланд к месту выгрузки. А зимой, когда встает лед, коммунальные суда ледокольного типа приступают к работам по своему изначальному профилю.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

По словам начальника флота ГУП "Мосводосток" Григория Прямушко, основная задача "Рифа" и "Норда" зимой – сохранять Москву-реку проходимой и доступной для технических, коммунальных и экстренных судов городских служб и спасательных ведомств.

Два ледокола ГУП Мосводосток, Риф и Норд, во время дежурства на Москве-реке в зимний период

По словам начальника флота ГУП "Мосводосток" Григория Прямушко, основная задача "Рифа" и "Норда" зимой – сохранять Москву-реку проходимой и доступной для технических, коммунальных и экстренных судов городских служб и спасательных ведомств.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"В акваторию Москвы-реки "Риф" и "Норд" выходят ежедневно, задача – обработка акватории в месте нашего базирования, чтобы обеспечить выход коммунальных судов на маршрут. Кроме того, мы выходим колоть лед по заявкам других судовладельцев или в случае чрезвычайных происшествий. Например, для устранения загрязнений на Москве-реке", – комментирует Прямушко.

Ледокол ГУП Мосводосток во время дежурства на Москве-реке в зимний период

"В акваторию Москвы-реки "Риф" и "Норд" выходят ежедневно, задача – обработка акватории в месте нашего базирования, чтобы обеспечить выход коммунальных судов на маршрут. Кроме того, мы выходим колоть лед по заявкам других судовладельцев или в случае чрезвычайных происшествий. Например, для устранения загрязнений на Москве-реке", – комментирует Прямушко.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Риф" и "Норд" от обычных судов отличаются усиленными бортами и укрепленной носовой частью – эти особенности и позволяют им успешно пробивать лед толщиной до 20 сантиметров, при этом сохраняя скорость до 7,5 километра в час. Экипаж корабля состоит из трех человек: капитана, рулевого моториста и матроса.

Феликс Лобанов, капитан-механик буксирного теплохода Норд

"Риф" и "Норд" от обычных судов отличаются усиленными бортами и укрепленной носовой частью – эти особенности и позволяют им успешно пробивать лед толщиной до 20 сантиметров, при этом сохраняя скорость до 7,5 километра в час. Экипаж корабля состоит из трех человек: капитана, рулевого моториста и матроса.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Риф" и "Норд" обладают высокими эксплуатационными характеристиками и надежным запасом прочности, заложенным в них российскими инженерами и кораблестроителями. Мы регулярно проводим надлежащее техническое обслуживание своих судов, при необходимости ремонтируем или обновляем отдельные детали, чтобы поддерживать их состояние на должном уровне и выполнять свою работу качественно", – отмечает Прямушко.

Два ледокола ГУП Мосводосток, Риф и Норд, во время дежурства на Москве-реке в зимний период

"Риф" и "Норд" обладают высокими эксплуатационными характеристиками и надежным запасом прочности, заложенным в них российскими инженерами и кораблестроителями. Мы регулярно проводим надлежащее техническое обслуживание своих судов, при необходимости ремонтируем или обновляем отдельные детали, чтобы поддерживать их состояние на должном уровне и выполнять свою работу качественно", – отмечает Прямушко.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Вес каждого судна превышает 40 тонн, что помогает "Рифу" и "Норду"без усилий проламывать толстый слой льда даже в период аномальных морозов. Чтобы пробить ледяную корку, коммунальные суда при выходе в акваторию набирают скорость, взрезают кромку носом и наезжают на лед. Под весом судна ледяной покров неизбежно ломается, освобождая Москву-реку из снежного плена.

Ледокол Риф во время колки льда

Вес каждого судна превышает 40 тонн, что помогает "Рифу" и "Норду"без усилий проламывать толстый слой льда даже в период аномальных морозов. Чтобы пробить ледяную корку, коммунальные суда при выходе в акваторию набирают скорость, взрезают кромку носом и наезжают на лед. Под весом судна ледяной покров неизбежно ломается, освобождая Москву-реку из снежного плена.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Дежурство длится сутки – 12 часов на судах, где есть места для отдыха экипажа и необходимые удобства, и еще 12 часов на базе технического флота, то есть на суше. Таким образом, экипаж ледоколов готов выйти в акваторию Москвы-реки на происшествие или производственные задачи в любой момент.

Сотрудник Мосводостока на ледоколе Риф

Дежурство длится сутки – 12 часов на судах, где есть места для отдыха экипажа и необходимые удобства, и еще 12 часов на базе технического флота, то есть на суше. Таким образом, экипаж ледоколов готов выйти в акваторию Москвы-реки на происшествие или производственные задачи в любой момент.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Помимо ледокольных работ, в зимний сезон специалисты технического флота "Мосводостока" осуществляют ряд других мероприятий по содержанию Москвы-реки. В акватории ежедневно дежурят нефтесборщик и мусоросборные суда. Предприятие отвечает за обеспечение порядка на всей протяженности Москвы-реки в границах столицы, зона их ответственности превышает 30 квадратных километров, а протяженность маршрута составляет 96 километров.

Ледокол ГУП Мосводосток Риф во время дежурства на Москве-реке в зимний период

Помимо ледокольных работ, в зимний сезон специалисты технического флота "Мосводостока" осуществляют ряд других мероприятий по содержанию Москвы-реки. В акватории ежедневно дежурят нефтесборщик и мусоросборные суда. Предприятие отвечает за обеспечение порядка на всей протяженности Москвы-реки в границах столицы, зона их ответственности превышает 30 квадратных километров, а протяженность маршрута составляет 96 километров.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
8 из 8

Суда с романтичными названиями "Риф" и "Норд" не первый год числятся в составе технического флота "Мосводостока". Весной и летом, в сезон открытой навигации на Москве-реке, их задействуют в буксировке несамоходных груженых барж и шаланд к месту выгрузки. А зимой, когда встает лед, коммунальные суда ледокольного типа приступают к работам по своему изначальному профилю.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 8

По словам начальника флота ГУП "Мосводосток" Григория Прямушко, основная задача "Рифа" и "Норда" зимой – сохранять Москву-реку проходимой и доступной для технических, коммунальных и экстренных судов городских служб и спасательных ведомств.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 8

"В акваторию Москвы-реки "Риф" и "Норд" выходят ежедневно, задача – обработка акватории в месте нашего базирования, чтобы обеспечить выход коммунальных судов на маршрут. Кроме того, мы выходим колоть лед по заявкам других судовладельцев или в случае чрезвычайных происшествий. Например, для устранения загрязнений на Москве-реке", – комментирует Прямушко.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 8

"Риф" и "Норд" от обычных судов отличаются усиленными бортами и укрепленной носовой частью – эти особенности и позволяют им успешно пробивать лед толщиной до 20 сантиметров, при этом сохраняя скорость до 7,5 километра в час. Экипаж корабля состоит из трех человек: капитана, рулевого моториста и матроса.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 8

"Риф" и "Норд" обладают высокими эксплуатационными характеристиками и надежным запасом прочности, заложенным в них российскими инженерами и кораблестроителями. Мы регулярно проводим надлежащее техническое обслуживание своих судов, при необходимости ремонтируем или обновляем отдельные детали, чтобы поддерживать их состояние на должном уровне и выполнять свою работу качественно", – отмечает Прямушко.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 8

Вес каждого судна превышает 40 тонн, что помогает "Рифу" и "Норду"без усилий проламывать толстый слой льда даже в период аномальных морозов. Чтобы пробить ледяную корку, коммунальные суда при выходе в акваторию набирают скорость, взрезают кромку носом и наезжают на лед. Под весом судна ледяной покров неизбежно ломается, освобождая Москву-реку из снежного плена.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дежурство длится сутки – 12 часов на судах, где есть места для отдыха экипажа и необходимые удобства, и еще 12 часов на базе технического флота, то есть на суше. Таким образом, экипаж ледоколов готов выйти в акваторию Москвы-реки на происшествие или производственные задачи в любой момент.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
7 из 8

Помимо ледокольных работ, в зимний сезон специалисты технического флота "Мосводостока" осуществляют ряд других мероприятий по содержанию Москвы-реки. В акватории ежедневно дежурят нефтесборщик и мусоросборные суда. Предприятие отвечает за обеспечение порядка на всей протяженности Москвы-реки в границах столицы, зона их ответственности превышает 30 квадратных километров, а протяженность маршрута составляет 96 километров.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала