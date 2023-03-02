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В Финляндии вандалы осквернили братскую могилу советских солдат
В Финляндии вандалы осквернили братскую могилу советских солдат - РИА Новости, 02.03.2023
В Финляндии вандалы осквернили братскую могилу советских солдат
Вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в Кивикко в столичном регионе Финляндии, возбуждено уголовное дело, сообщила региональная администрация. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:00
2023-03-02T18:00
2023-03-02T18:24
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в Кивикко в столичном регионе Финляндии, возбуждено уголовное дело, сообщила региональная администрация. "В конце февраля 2023 года на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко был совершен акт вандализма. Было возбуждено уголовное дело", - говорится в публикации. Памятник, установленный на месте захоронения, был подожжен, а на мемориальной табличке появилась оскорбительная надпись. Финские власти осуждают акты вандализма в отношении могил и памятников солдатам и военнопленным. "Вандализм на местах захоронений недопустим. Если на местах захоронений будут совершены акты вандализма или другие неподобающие действия, этим займется полиция", - отметил представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём. В сообщении указывается, что после окончания войны Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на своей территории. Соответствующее положение содержится в договоре, который страна заключила с Российской Федерацией в 1992 году. С финской стороны за практическую реализацию договоренности отвечает Ассоциация по сохранению памяти жертв войны, а уходом за могилами занимается Региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии.
https://ria.ru/20230302/vandal-1855400813.html
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в мире, финляндия
В Финляндии вандалы осквернили братскую могилу советских солдат
В финском Кивикко вандалы осквернили братскую могилу советских солдат, возбудили дело
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в Кивикко в столичном регионе Финляндии, возбуждено уголовное дело, сообщила региональная администрация.
"В конце февраля 2023 года на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко был совершен акт вандализма. Было возбуждено уголовное дело", - говорится в публикации.
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Памятник, установленный на месте захоронения, был подожжен, а на мемориальной табличке появилась оскорбительная надпись.
Финские власти осуждают акты вандализма в отношении могил и памятников солдатам и военнопленным.
"Вандализм на местах захоронений недопустим. Если на местах захоронений будут совершены акты вандализма или другие неподобающие действия, этим займется полиция", - отметил представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём.
В сообщении указывается, что после окончания войны Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на своей территории. Соответствующее положение содержится в договоре, который страна заключила с Российской Федерацией в 1992 году. С финской стороны за практическую реализацию договоренности отвечает Ассоциация по сохранению памяти жертв войны, а уходом за могилами занимается Региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии.
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