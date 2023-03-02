https://ria.ru/20230302/mogila-1855453196.html

В Финляндии вандалы осквернили братскую могилу советских солдат

В Финляндии вандалы осквернили братскую могилу советских солдат - РИА Новости, 02.03.2023

В Финляндии вандалы осквернили братскую могилу советских солдат

Вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в Кивикко в столичном регионе Финляндии, возбуждено уголовное дело, сообщила региональная администрация. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:00

2023-03-02T18:00

2023-03-02T18:24

в мире

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855457951_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_19c8d25642d63e473e30654ec60a5041.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Вандалы осквернили братскую могилу советских солдат в Кивикко в столичном регионе Финляндии, возбуждено уголовное дело, сообщила региональная администрация. "В конце февраля 2023 года на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко был совершен акт вандализма. Было возбуждено уголовное дело", - говорится в публикации. Памятник, установленный на месте захоронения, был подожжен, а на мемориальной табличке появилась оскорбительная надпись. Финские власти осуждают акты вандализма в отношении могил и памятников солдатам и военнопленным. "Вандализм на местах захоронений недопустим. Если на местах захоронений будут совершены акты вандализма или другие неподобающие действия, этим займется полиция", - отметил представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём. В сообщении указывается, что после окончания войны Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на своей территории. Соответствующее положение содержится в договоре, который страна заключила с Российской Федерацией в 1992 году. С финской стороны за практическую реализацию договоренности отвечает Ассоциация по сохранению памяти жертв войны, а уходом за могилами занимается Региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии.

https://ria.ru/20230302/vandal-1855400813.html

https://ria.ru/20230207/pamyatnik-1850354906.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия