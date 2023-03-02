https://ria.ru/20230302/mobilizatsiya-1855468386.html

Власти Украины начали мобилизовывать в армию сотрудников АЭС

Власти Украины начали мобилизовывать в армию сотрудников АЭС - РИА Новости, 02.03.2023

Власти Украины начали мобилизовывать в армию сотрудников АЭС

Власти Украины начали мобилизовывать в вооружённые силы сотрудников атомных электростанций, сообщил журналистам представитель российских спецслужб. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:50

2023-03-02T18:50

2023-03-02T18:50

в мире

украина

хмельницкая аэс

энергоатом

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ , 2 мар - РИА Новости. Власти Украины начали мобилизовывать в вооружённые силы сотрудников атомных электростанций, сообщил журналистам представитель российских спецслужб. "По имеющейся у нас агентурной информации из сети в энергетической отрасли Украины, руководством страны, ввиду острой потребности в живой силе на передовых позициях, принято решение о проведении мобилизационных мероприятий на Южно-Украинской, Ровненской и Хмельницкой АЭС, ранее подпадавших под 100% "бронь". Руководству ГП НАЭК "Энергоатом" поставлена задача подготовить списки не менее 20% мужского персонала предприятий для последующей их мобилизации в ВСУ", - сказал представитель спецслужб. Он также отметил , что поступает информация о нарастающем недовольстве и протестах среди персонала АЭС.

https://ria.ru/20230227/mobilizatsiya-1854666825.html

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в мире, украина, хмельницкая аэс, энергоатом, вооруженные силы украины