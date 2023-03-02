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Власти Украины начали мобилизовывать в армию сотрудников АЭС - РИА Новости, 02.03.2023
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18:50 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/mobilizatsiya-1855468386.html
Власти Украины начали мобилизовывать в армию сотрудников АЭС
Власти Украины начали мобилизовывать в армию сотрудников АЭС - РИА Новости, 02.03.2023
Власти Украины начали мобилизовывать в армию сотрудников АЭС
Власти Украины начали мобилизовывать в вооружённые силы сотрудников атомных электростанций, сообщил журналистам представитель российских спецслужб. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:50
2023-03-02T18:50
в мире
украина
хмельницкая аэс
энергоатом
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ , 2 мар - РИА Новости. Власти Украины начали мобилизовывать в вооружённые силы сотрудников атомных электростанций, сообщил журналистам представитель российских спецслужб. "По имеющейся у нас агентурной информации из сети в энергетической отрасли Украины, руководством страны, ввиду острой потребности в живой силе на передовых позициях, принято решение о проведении мобилизационных мероприятий на Южно-Украинской, Ровненской и Хмельницкой АЭС, ранее подпадавших под 100% "бронь". Руководству ГП НАЭК "Энергоатом" поставлена задача подготовить списки не менее 20% мужского персонала предприятий для последующей их мобилизации в ВСУ", - сказал представитель спецслужб. Он также отметил , что поступает информация о нарастающем недовольстве и протестах среди персонала АЭС.
https://ria.ru/20230227/mobilizatsiya-1854666825.html
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в мире, украина, хмельницкая аэс, энергоатом, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Хмельницкая АЭС, Энергоатом, Вооруженные силы Украины
Власти Украины начали мобилизовывать в армию сотрудников АЭС

В российских спецслужбах сообщили, что на Украине начали мобилизовывать сотрудников АЭС

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ , 2 мар - РИА Новости. Власти Украины начали мобилизовывать в вооружённые силы сотрудников атомных электростанций, сообщил журналистам представитель российских спецслужб.
"По имеющейся у нас агентурной информации из сети в энергетической отрасли Украины, руководством страны, ввиду острой потребности в живой силе на передовых позициях, принято решение о проведении мобилизационных мероприятий на Южно-Украинской, Ровненской и Хмельницкой АЭС, ранее подпадавших под 100% "бронь". Руководству ГП НАЭК "Энергоатом" поставлена задача подготовить списки не менее 20% мужского персонала предприятий для последующей их мобилизации в ВСУ", - сказал представитель спецслужб.
Он также отметил , что поступает информация о нарастающем недовольстве и протестах среди персонала АЭС.
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