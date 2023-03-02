https://ria.ru/20230302/metro-1855474839.html

В Москве человек оказался на путях Кольцевой линии метро

В Москве человек оказался на путях Кольцевой линии метро - РИА Новости, 02.03.2023

В Москве человек оказался на путях Кольцевой линии метро

Интервалы движения поездов на Кольцевой линии московского метро временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:19

2023-03-02T19:19

2023-03-02T19:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов на Кольцевой линии московского метро временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230227/zadymlenie-1854715520.html

москва

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2023

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происшествия, москва