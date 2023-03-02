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В Москве человек оказался на путях Кольцевой линии метро
В Москве человек оказался на путях Кольцевой линии метро - РИА Новости, 02.03.2023
В Москве человек оказался на путях Кольцевой линии метро
Интервалы движения поездов на Кольцевой линии московского метро временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:19
2023-03-02T19:19
2023-03-02T19:19
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов на Кольцевой линии московского метро временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
В Москве человек оказался на путях Кольцевой линии метро
В Москве увеличили интервалы движения на Кольцевой линии метро из-за человека на пути