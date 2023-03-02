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Медведев назвал страны ЕС и НАТО участниками терактов - РИА Новости, 02.03.2023
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21:31 02.03.2023 (обновлено: 21:45 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/medvedev-1855492156.html
Медведев назвал страны ЕС и НАТО участниками терактов
Медведев назвал страны ЕС и НАТО участниками терактов - РИА Новости, 02.03.2023
Медведев назвал страны ЕС и НАТО участниками терактов
События в Брянской области показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС: "террористическое отребье", нападающее на гражданских лиц, - эти страны теперь... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:31
2023-03-02T21:45
в мире
россия
украина
евросоюз
нато
сша
брянская область
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. События в Брянской области показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС: "террористическое отребье", нападающее на гражданских лиц, - эти страны теперь участники террористических актов украинского режима, а их лидеры – прямые пособники террористов, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не "свободолюбивый народ Украины", который не желает возвращения в "москальский совок". Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой", - написал он в своем телеграм-канале."Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. Это ваши выкормыши, господа Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны – участники террористических актов украинского режима, а вы – прямые пособники террористов", - заявил Медведев.Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855489370.html
россия
украина
сша
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в мире, россия, украина, евросоюз, нато, сша, брянская область, дмитрий медведев, александр богомаз, фсб, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Евросоюз, НАТО, США, Брянская область, Дмитрий Медведев, Александр Богомаз, ФСБ, Владимир Путин
Медведев назвал страны ЕС и НАТО участниками терактов

Медведев после действий ДРГ под Брянском назвал страны ЕС и НАТО участниками терактов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. События в Брянской области показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС: "террористическое отребье", нападающее на гражданских лиц, - эти страны теперь участники террористических актов украинского режима, а их лидеры – прямые пособники террористов, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не "свободолюбивый народ Украины", который не желает возвращения в "москальский совок". Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой", - написал он в своем телеграм-канале.
"Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. Это ваши выкормыши, господа Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны – участники террористических актов украинского режима, а вы – прямые пособники террористов", - заявил Медведев.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
МИД будет доносить информацию об атаке в Брянской области, заявила Захарова
Вчера, 21:02
 
В миреРоссияУкраинаЕвросоюзНАТОСШАБрянская областьДмитрий МедведевАлександр БогомазФСБВладимир Путин
 
 
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