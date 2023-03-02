https://ria.ru/20230302/medvedev-1855394924.html

Медведев рассказал о вмешательстве в государственные финансовые системы

Медведев рассказал о вмешательстве в государственные финансовые системы - РИА Новости, 02.03.2023

Медведев рассказал о вмешательстве в государственные финансовые системы

Противники РФ все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, противодействие угрозам должно быть комплексным, заявил зампред... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:26

2023-03-02T15:26

2023-03-02T15:45

дмитрий медведев

россия

заречный

свердловская область

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Противники РФ все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, противодействие угрозам должно быть комплексным, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в четверг посетил Белоярскую атомную станцию в городе Заречный Свердловской области и провел совещание о мерах по обеспечению информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли."Вызовы в киберпространстве нарастают, эта проблема гораздо шире. Очевидно, что наши противники все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, которыми управляют при помощи цифровых технологий. Противодействие этим угрозам должно быть комплексным", - сказал зампред Совбеза РФ на совещании.Медведев отметил, что комиссия Совбеза занимается вопросами обеспечения кибербезопасности по целому спектру проблем.Он напомнил, что атомная отрасль выбрана для реализации пилотного проекта, который направлен на обеспечение технологической независимости информационной инфраструктуры. "В целом работа по этой теме идет. Уверен, что коллеги из правительства уделяют ей пристальное внимание, все трудности, которые возникают, стараются устранить. Нужно и дальше двигаться в этом же стиле, готовить нормативные решения и принимать их", - добавил Медведев.Также, по его словам, нужно определить источники финансирования пилотного проекта.

https://ria.ru/20230227/medvedev-1854470108.html

https://ria.ru/20230225/opk-1854244543.html

россия

заречный

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий медведев, россия, заречный, свердловская область