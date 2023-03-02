https://ria.ru/20230302/lavrov-1855332789.html
Пресс-конференция Лаврова на встрече министров иностранных дел G20
Пресс-конференция Лаврова на встрече министров иностранных дел G20 - РИА Новости, 02.03.2023
Пресс-конференция Лаврова на встрече министров иностранных дел G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите глав МИД G20 в Нью-Дели. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:35
2023-03-02T13:35
2023-03-02T13:43
россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите глав МИД G20 в Нью-Дели.
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4.7
96
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова на встрече министров иностранных дел G20 в Нью-Дели
LIVE: Пресс-конференция Лаврова на встрече министров иностранных дел G20 в Нью-Дели
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PT55M13S
РИА Новости
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5
4.7
96
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россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова на встрече министров иностранных дел G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите глав МИД G20 в Нью-Дели.
2023-03-02T13:35
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PT55M13S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите глав МИД G20 в Нью-Дели.