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Пресс-конференция Лаврова на встрече министров иностранных дел G20

Пресс-конференция Лаврова на встрече министров иностранных дел G20 - РИА Новости, 02.03.2023

Пресс-конференция Лаврова на встрече министров иностранных дел G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите глав МИД G20 в Нью-Дели. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:35

2023-03-02T13:35

2023-03-02T13:43

россия

сергей лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите глав МИД G20 в Нью-Дели.

россия

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2023

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россия, сергей лавров, видео