https://ria.ru/20230302/lavrov-1855319610.html

Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине

Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2023

Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган в ходе встречи на полях G20 обсудили ситуацию вокруг Украины, включая позицию Пекина по... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:09

2023-03-02T12:09

2023-03-02T12:21

специальная военная операция на украине

россия

мид кнр

большая двадцатка

сергей лавров

цинь ган

украина

пекин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган в ходе встречи на полях G20 обсудили ситуацию вокруг Украины, включая позицию Пекина по политическому урегулированию, сообщили в российском министерстве."Сергей Лавров и Цинь Ган также обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, рассмотрели ряд актуальных международных тем", - заявили в ведомстве.Стороны констатировали высокую степень близости и совпадение позиций по всем обсуждавшимся вопросам, отметили в МИД РФ."Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений. Подтверждена важность продолжения практики регулярных, в том числе очных, контактов в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - заявили в российском министерстве.

https://ria.ru/20230222/kitay-1853821472.html

россия

украина

пекин

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