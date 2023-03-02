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Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 02.03.2023 (обновлено: 12:21 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/lavrov-1855319610.html
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2023
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган в ходе встречи на полях G20 обсудили ситуацию вокруг Украины, включая позицию Пекина по... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:09
2023-03-02T12:21
специальная военная операция на украине
россия
мид кнр
большая двадцатка
сергей лавров
цинь ган
украина
пекин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган в ходе встречи на полях G20 обсудили ситуацию вокруг Украины, включая позицию Пекина по политическому урегулированию, сообщили в российском министерстве."Сергей Лавров и Цинь Ган также обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, рассмотрели ряд актуальных международных тем", - заявили в ведомстве.Стороны констатировали высокую степень близости и совпадение позиций по всем обсуждавшимся вопросам, отметили в МИД РФ."Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений. Подтверждена важность продолжения практики регулярных, в том числе очных, контактов в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - заявили в российском министерстве.
https://ria.ru/20230222/kitay-1853821472.html
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россия, мид кнр, большая двадцатка, сергей лавров, цинь ган, украина, пекин, цены на нефть, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, МИД КНР, Большая двадцатка, Сергей Лавров, Цинь Ган, Украина, Пекин, Цены на нефть, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Лавров обсудил с главой МИД Китая Цинь Ганом ситуацию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган на первой личной встрече на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати в Дели
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган на первой личной встрече на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати в Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган на первой личной встрече на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати в Дели
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган в ходе встречи на полях G20 обсудили ситуацию вокруг Украины, включая позицию Пекина по политическому урегулированию, сообщили в российском министерстве.
"Сергей Лавров и Цинь Ган также обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, рассмотрели ряд актуальных международных тем", - заявили в ведомстве.
Стороны констатировали высокую степень близости и совпадение позиций по всем обсуждавшимся вопросам, отметили в МИД РФ.
"Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений. Подтверждена важность продолжения практики регулярных, в том числе очных, контактов в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - заявили в российском министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМИД КНРБольшая двадцаткаСергей ЛавровЦинь ГанУкраинаПекинЦены на нефтьВ мире
 
 
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