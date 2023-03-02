Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Лавров обсудил с главой МИД Китая Цинь Ганом ситуацию на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган на первой личной встрече на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати в Дели
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган на первой личной встрече на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати в Дели
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган в ходе встречи на полях G20 обсудили ситуацию вокруг Украины, включая позицию Пекина по политическому урегулированию, сообщили в российском министерстве.
"Сергей Лавров и Цинь Ган также обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, рассмотрели ряд актуальных международных тем", - заявили в ведомстве.
Стороны констатировали высокую степень близости и совпадение позиций по всем обсуждавшимся вопросам, отметили в МИД РФ.
"Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений. Подтверждена важность продолжения практики регулярных, в том числе очных, контактов в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - заявили в российском министерстве.