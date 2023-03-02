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Официальный курс доллара на пятницу вырос до 75,47 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 75,47 рубля - РИА Новости, 02.03.2023
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 75,47 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 22,16 копейки - до 75,4729 рубля, курс юаня - на 0,12 копейки, до 10,9089 рубля,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:33
2023-03-02T16:33
2023-03-02T16:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 22,16 копейки - до 75,4729 рубля, курс юаня - на 0,12 копейки, до 10,9089 рубля, евро - на 8,89 копейки, до 80,1897 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 75,47 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 75,47 рубля, юаня — до 10,91 рубля