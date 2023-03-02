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Власти Кубани рассказали о безопасности курортов края - РИА Новости, 02.03.2023
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Туризм
 
12:08 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/kuban-1855314035.html
Власти Кубани рассказали о безопасности курортов края
Власти Кубани рассказали о безопасности курортов края - РИА Новости, 02.03.2023
Власти Кубани рассказали о безопасности курортов края
Обстановка на курортах Краснодарского края остается безопасной, ни одного обращения на горячую линию министерства курортов, туризма и олимпийского наследия... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:08
2023-03-02T12:08
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КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Обстановка на курортах Краснодарского края остается безопасной, ни одного обращения на горячую линию министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона после отраженной попытки атаки украинских беспилотников не было, рассказал РИА Новости врио главы этого ведомства Михаил Зарицкий. "В Минкурортов работает горячая линия, до настоящего времени ни одного обращения на данную тему не поступало. Также мы не фиксируем роста отмен бронирований", - уточнил чиновник. Он отметил, что на весенние месяцы уже забронировано более 30 процентов номерного фонда Кубани. "Активно бронируют лето. Край готовится к летнему курортному сезону", — заключил собеседник агентства.Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. В ведомстве уточняли, что "один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту".
https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854664626.html
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новости - туризм, туристы, туризм, краснодарский край, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Краснодарский край, отдых в России, Отдых на море
Власти Кубани рассказали о безопасности курортов края

Власти: обращений на горячую линию Минкурортов Кубани из-за украинских дронов не было

© РИА Новости / Михаил Воскресенский"Ласточкины гнезда", село Супсех
Ласточкины гнезда, село Супсех - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Обстановка на курортах Краснодарского края остается безопасной, ни одного обращения на горячую линию министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона после отраженной попытки атаки украинских беспилотников не было, рассказал РИА Новости врио главы этого ведомства Михаил Зарицкий.
"В Минкурортов работает горячая линия, до настоящего времени ни одного обращения на данную тему не поступало. Также мы не фиксируем роста отмен бронирований", - уточнил чиновник.
Он отметил, что на весенние месяцы уже забронировано более 30 процентов номерного фонда Кубани.
"Активно бронируют лето. Край готовится к летнему курортному сезону", — заключил собеседник агентства.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. В ведомстве уточняли, что "один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту".
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