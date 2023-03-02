https://ria.ru/20230302/kuba-1855258894.html

Патрушев и глава МВД Кубы обсудили противодействие "цветным революциям"

Патрушев и глава МВД Кубы обсудили противодействие "цветным революциям" - РИА Новости, 02.03.2023

Патрушев и глава МВД Кубы обсудили противодействие "цветным революциям"

Российско-кубинские консультации по безопасности, прошедшие в Гаване в среду, включали обсуждение совместных усилий стран по противодействию "цветным... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T07:07

2023-03-02T07:07

2023-03-02T07:07

гавана

россия

куба

николай патрушев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

в мире

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ГАВАНА, 2 мар - РИА Новости. Российско-кубинские консультации по безопасности, прошедшие в Гаване в среду, включали обсуждение совместных усилий стран по противодействию "цветным революциям" и деструктивной активности неправительственных организаций. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас обменялись мнениями по тематике глобальной и региональной стабильности. Отдельное внимание уделено взаимодействию двух стран в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и торговле людьми, борьбы с транснациональной организованной преступностью и международного розыска лиц. С российской стороны в консультациях участвовали представители аппарата Совета безопасности, МВД, МЧС, Минюста, МИД и Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20230123/peso-1846687871.html

гавана

россия

куба

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гавана, россия, куба, николай патрушев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире