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Патрушев и глава МВД Кубы обсудили противодействие "цветным революциям"
Патрушев и глава МВД Кубы обсудили противодействие "цветным революциям" - РИА Новости, 02.03.2023
Патрушев и глава МВД Кубы обсудили противодействие "цветным революциям"
Российско-кубинские консультации по безопасности, прошедшие в Гаване в среду, включали обсуждение совместных усилий стран по противодействию "цветным... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:07
2023-03-02T07:07
2023-03-02T07:07
гавана
россия
куба
николай патрушев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
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ГАВАНА, 2 мар - РИА Новости. Российско-кубинские консультации по безопасности, прошедшие в Гаване в среду, включали обсуждение совместных усилий стран по противодействию "цветным революциям" и деструктивной активности неправительственных организаций. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас обменялись мнениями по тематике глобальной и региональной стабильности. Отдельное внимание уделено взаимодействию двух стран в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и торговле людьми, борьбы с транснациональной организованной преступностью и международного розыска лиц. С российской стороны в консультациях участвовали представители аппарата Совета безопасности, МВД, МЧС, Минюста, МИД и Росфинмониторинга.
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гавана, россия, куба, николай патрушев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Гавана, Россия, Куба, Николай Патрушев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
Патрушев и глава МВД Кубы обсудили противодействие "цветным революциям"
Российско-кубинские консультации включали обсуждение противодействия "цветным революциям"